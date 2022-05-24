供應庫存受限 平均車齡更長

S&P Global Mobility的最新報告顯示，由於供應鏈 受阻，新車和輕型卡車的庫存仍然受到限制，美國消費者使用現有車輛的時間更長，這也代表了平均車齡創下歷史新高。

報告指出，今年美國輕型車輛的平均使用年限(VIO)上升至12.2年，較上年增加了近2個月。

報告指出，新冠疫情 導致消費者從以往使用公共交通工具和共享交通工具轉向駕駛私家車。由於客戶無法升級用車，對二手車的需求加速也進一步提高了平均車齡。

根據紐約聯邦儲備銀行(Fed)在其對全球供應問題指數的最新報告，由於中國的疫情封鎖措施和烏克蘭戰爭延長了交貨時間，以及美國和亞洲之間的空運成本上升，全球供應鏈的壓力在4月加劇。

S&P Global Mobility報告表示，由於零件短缺繼續拖累新車生產和銷售通路，預計美國輕型汽車的平均使用年限在2022年和2023年將持續延長。

供應鏈限制也導致車輛報廢量減少；這項指標衡量退出車市的車輛數量，並且一直是平均車齡隨時間上升的催化劑。

今年美國電動車 的平均車齡為3.8年，低於去年的3.9年；自2016年以來的電動車齡一直在3至4.1年之間徘徊。