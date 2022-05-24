我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

美股最錢線／未跌入熊市？別高興太早

財經新聞組／綜合報導

雖然史坦普500指數上周收盤時避免跌入熊市，但摩根史坦利策略師表示，現在就對美股感到樂觀還為時過早。

作為華爾街最知名的空頭總司令，摩根史坦利分析師威爾森(Michael Wilson)為首的策略師們23日指出：「考量美國經濟成長面臨的風險才剛剛顯現，現在看多還為時過早。」

美股在過去兩個月動盪不安，由於人們擔心聯準會(Fed)緊縮政策將把美國經濟推入衰退，史指20日出現自2001年以來持續時間最長的單周下跌，接近熊市。美國商銀上周進行的一項基金經理人調查顯示，對經濟衰退的擔憂超過了通膨和俄烏戰爭等尾部風險，投資人對股市的投資比重降至兩年來的最低水平。

威爾森表示，最大的風險領域包括消費者的消費能力和意願下降、企業獲利壓力上升、庫存過剩，以及科技支出的周期性下滑。

他表示，史指再跌13%至3400點的預期，反而更準確地反映了獲利成長的風險；威爾森預計第2季財報季結束時史指會跌至這個水平。

他表示：「在那之前，熊市反彈應被用來出脫最容易受接下來財報季衝擊的類股。」

該策略師仍建議減碼周期性科技股和消費性非必需品類股，對互聯網和軟體股持中性看法。

與此同時，並非所有人都如此悲觀。高盛集團分析師柯斯汀(David J. Kostin)預計，由於每股獲利預計將成長8%，史指至今年底時將上漲10%。（財經新聞組）

熊市 投資 摩根史坦利

上一則

財經簡訊

下一則

供應庫存受限 平均車齡更長

延伸閱讀

無力對沖通膨 史指恐將再跌

無力對沖通膨 史指恐將再跌
大摩投資長：美股還沒跌夠 上周五重挫透露出不祥訊號

大摩投資長：美股還沒跌夠 上周五重挫透露出不祥訊號
芝富豪又捐百萬 免費加油23日再登場

芝富豪又捐百萬 免費加油23日再登場
MLB／守護者改名主場首戰 邀湯姆漢克斯開球 「威爾森」炒熱氣氛

MLB／守護者改名主場首戰 邀湯姆漢克斯開球 「威爾森」炒熱氣氛

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入