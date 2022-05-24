美股最錢線／未跌入熊市？別高興太早

雖然史坦普500指數上周收盤時避免跌入熊市 ，但摩根史坦利 策略師表示，現在就對美股感到樂觀還為時過早。

作為華爾街最知名的空頭總司令，摩根史坦利分析師威爾森(Michael Wilson)為首的策略師們23日指出：「考量美國經濟成長面臨的風險才剛剛顯現，現在看多還為時過早。」

美股在過去兩個月動盪不安，由於人們擔心聯準會(Fed)緊縮政策將把美國經濟推入衰退，史指20日出現自2001年以來持續時間最長的單周下跌，接近熊市。美國商銀上周進行的一項基金經理人調查顯示，對經濟衰退的擔憂超過了通膨和俄烏戰爭等尾部風險，投資 人對股市的投資比重降至兩年來的最低水平。

威爾森表示，最大的風險領域包括消費者的消費能力和意願下降、企業獲利壓力上升、庫存過剩，以及科技支出的周期性下滑。

他表示，史指再跌13%至3400點的預期，反而更準確地反映了獲利成長的風險；威爾森預計第2季財報季結束時史指會跌至這個水平。

他表示：「在那之前，熊市反彈應被用來出脫最容易受接下來財報季衝擊的類股。」

該策略師仍建議減碼周期性科技股和消費性非必需品類股，對互聯網和軟體股持中性看法。

與此同時，並非所有人都如此悲觀。高盛集團分析師柯斯汀(David J. Kostin)預計，由於每股獲利預計將成長8%，史指至今年底時將上漲10%。（財經新聞組）