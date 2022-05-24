小摩全年資本回報率17%

摩根大通23日召開投資人大會，針對市場擔憂其可能開始失去優勢，對其獲利前景提出更樂觀的看法。確認17%的有形資本權益回報率(ROTCE)的目標，並表示可能在2022年實現。該行還預計2022年不包括市場的淨利收入(NII)為560億元，並將全年支出預測保持在770億元不變。

輝瑞兒童疫苗 防護率80%

根據23日公布的臨床試驗結果，輝瑞和BioNTech為6個月至5歲兒童開發的第三劑新冠疫苗，對Omicron變種病毒的防護率為80%。第三劑疫苗雖會引發強烈的免疫反應，但兒童耐受性良好，大部分副作用為輕度至中度。兩家公司計劃本周完成申請，要求FDA批准疫苗。

臉書主動分享網路廣告數據

臉書母公司Meta Platforms Inc表示，將在其公共廣告數據庫中分享更多關於廣告商投放政治和社會問題廣告的目標選擇數據，「例如，廣告庫會顯示過去30天一個主頁投放2000個關於社會、選舉或政治的廣告，並且這些廣告40%的支出是針對『住在賓州的人』或『對政治感興趣的人』。」

特斯拉 上海廠產能 將恢復

根據備忘錄，特斯拉計畫在24日之前將其上海廠產能恢復到疫情封鎖之前的水平，比其恢復計劃晚了一天。從24日開始，特斯拉上海廠的電動車日產量將增加一倍以上，達到2600輛。相比之下，23日生產了約1000輛電動車，這將使特斯拉的每周產量達到近1.6萬輛。

傳星巴克將清算俄羅斯 業務

俄羅斯媒體《Sota Vision》報導，咖啡巨頭星巴克將關閉其俄羅斯法律實體Siren Coffee，並將讓其在該國的員工在未來幾個月內離職。星巴克清算俄羅斯業務的決定與一些外國公司退出市場的做法不同。麥當勞和雷諾汽車上周都宣布向當地合作夥伴出售業務。

T-Mobile推5G產品搶市

T-Mobile推出5G產品，以吸引商業客戶並搶占競爭對手Verizon和AT&T的部分市占率，並已簽約客戶，包括汽車製造商、航空公司和主題公園。T-Mobile擁有比Verizon和AT&T更適合5G的頻譜，雖然這兩個資深競爭對手暫時占有主導地位，但它正試圖在獲取商業客戶方面有所作為。