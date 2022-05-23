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大方溢價近50% 博通傳26日宣布600億美元收購VMware

編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，通訊晶片大廠博通（Broadcom）正洽談以約600億美元收購雲端運算技術大廠VMware。路透
知情人士透露，通訊晶片大廠博通（Broadcom）正洽談以約600億美元收購雲端運算技術大廠VMware。路透

知情人士透露，通訊晶片大廠博通（Broadcom）正洽談以約600億美元收購雲端運算技術大廠VMware，有望成為今年來最大收購交易之一。另外，先前曾長久擔任VMware執行長的英特爾執行長基辛格，也正在密切關注博通可能收購他的老東家一事。

華爾街日報引述知情人士報導，如果協商沒有破局，博通和VMware計劃本周四（26日）宣布一項現金加股票的交易，收購價碼為每股140美元。知情人士說，價格尚未最終敲定，可能還會有變動。

其中一位知情人士說，博通計劃向幾家銀行聯貸，融資約400億美元，以協助支付這筆交易。

本案有望成為今年最大的收購交易之一。微軟以約750億美元收購電玩遊戲巨擘動視暴雪（Activision Blizzard）是今年迄今最大的收購交易。博通洽談收購VMware，加上馬斯克上月同意以440億美元收購推特，顯示儘管市場動盪，也無礙大型交易的進行，部分原因是市場大跌讓收購目標變得更「划算」，而且一些收購案中的賣方更願意接受以股票代替現金收購，希望當股市反彈回升時能夠受惠。此外，私募股權業者也依然是滿手現金。

協商收購的消息帶動VMware股價23日收盤飆漲近25%，報每股119.49美元，反映博通傳聞出價給予VMware的估值，大幅超過VMware依據上周五收盤價的約400億美元市值。博通股價23日收盤下跌約3%，公司市值約2,150億美元。

博通每股140美元的出價，將比VMware上周五的收盤價溢價近50%，但仍遠低於2019年春季寫下的每股逾200美元高點。

VMware是「混合式」雲端運算領域的領導廠商，六個月前戴爾公司（Dell）才將81%的VMware股權分拆，收購交易協商在近幾天加快步調。戴爾創辦人麥可‧戴爾（Michael Dell）仍是VMware董事長。他和2013年協助戴爾下市的私募股權公司銀湖（Silver Lake）共同控制VMware 50%以上的股份。

博通是一家透過一連串收購建立而成的半導體巨擘，該公司持續尋找交易來強化在企業軟體市場的地位，去年還曾經接近收購軟體公司SAS Institute。

另一方面，英特爾執行長基辛格也在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）場邊談到老東家VMWare，表示：「我投入很多心力在那家公司。出現任何結構或收購的變化，我都希望看到VMWare的創新精神充滿活力。」基辛格曾任VMWare執行長長達11年，期間將該公司轉為產業領導廠商，也曾表示VMware讓他成為一位「經驗老到的執行長」，幫助他獲得新的領導技巧。

基辛格說：「這是一家從混合雲端和基本平台技術創新出來的大型軟體資產。如果這樁交易不能協助其創新循環，那可能不妙；倘若能夠協助，那可能是好的。」

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