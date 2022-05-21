史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數連續七周下跌，但投資人普遍認為美股尚未止跌。美聯社

美股 史坦普500指數 周五差一點陷入熊市，終場收斂跌幅，僅微跌作收。在美國經濟可能陷入衰退的前景下，策略師認為美股尚未觸底，還有得跌。

史坦普500指數周五一度重挫2.3%，從1月初的高峰回落逾20%，陷入一般定義的熊市，不過午後跌幅縮小，終場微跌0.01%。道瓊工業指數漲不到0.1%，那斯達克綜合指數和費城半導體指數均跌0.3%。台積電ADR延續台股漲勢，收漲0.6%。

一周下來，史坦普500指數跌了3%，連續七周下跌，創下2001年以來最久頹勢；那斯達克和道瓊工業指數各跌3.8%和2.8%。蘋果（Apple）跌了6.4%，特斯拉大跌13.7%。

投資 人日漸擔心，美國乃至於全球經濟的體質堪慮。Legal & General 投資管理公司主管海森根柏格（Emiel van den Heiligenberg）說：「市場很強的共識是，經濟成長從此走下坡，在可見的未來會出現衰退，利率會持續走高，通膨會回落但仍偏高。」

分析師指出，除非聯準會（Fed）能讓人信服，實施貨幣緊縮政策以設法壓抑通膨之餘，仍能讓經濟保持於不墜，否則美股不太可能止跌。Fed除對付通膨之外，還面臨無法掌握的變數，像是中國防疫封控政策和俄羅斯侵略烏克蘭。

彭博引述分析師指出，從美股成交量尚未爆量，有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）（32）尚低於本月高峰來看，可見投資人並未恐慌，這也表示美股尚未觸底。分析師認為VIX要升到40以上才構成恐慌。

AlphaTrAI分析師葛坎（Max Gokham）說：「投資人想摒息以待但最後可能昏了過去，因為在這雲宵飛車震盪的一年徐徐回升之前，還有得跌。」他說：「歷來升息周期只有1/3沒發生衰退，且當年通膨都在3.3%以下。」

今年來賣壓原本集中在科技股，如今正遍及各類股，只有能源股例外。被視為美國消費景氣風向球的沃爾瑪（Wal-Mart）和目標百貨（Target）本周均表示，因成本升高和供應鏈不穩而殃及獲利，導致兩家先後崩跌，創下1987年黑色星期一以來最重單日跌幅。

好市多（Costco）、百思買（Best Buy）、梅西百貨（Macy's）等零售商下周公布財報若再有閃失，勢必再度打擊大盤。

Evercore ISI主管伊曼紐（Julian Emanuel）指出，零售業財報表現將是投資人「最高倍數顯微鏡下關注之處」，「這是大盤以積極方式反映零售業財報的最緊要關鍵」。