蘋果股價跌至10個月新低 基本面仍佳 Q2業績優於外界預期

蘋果是美股動向關鍵指標股。（路透）

自3月底以來，受投資人對經濟衰退的擔憂和宏觀環境的影響，蘋果股價 下跌約23%，已跌至10個多月來最低水平。

即使如此，蘋果的基本面依然穩固，上季業績也優於市場預期。在市場不確定性持續存在的情況下，蘋果仍是值得買入的標的。

蘋果股價在1月登上182.94元的歷史高點，但之後就隨大盤一起下跌，在3月底一度出現反彈；於3月29日股價收於178.96元，接近歷史高點。

然而，自此以後，蘋果股價便穩步下跌。隨著投資人普遍擔心消費者需求放緩以及經濟衰退的潛在可能，美股一直表現不佳。蘋果股價在20日盤中觸及132.61元，為2021年夏季以來的最低水平。

相比之下，自3月29日以來，史坦普500指數跌幅約為15%，那斯達克指數跌幅約為21%。同期其他明星科技股中，微軟和谷歌跌幅均約為20%，特斯拉和亞馬遜的跌幅則超過35%。

蘋果於4月底公布的第2季財報顯示，銷售額成長8.6%至973億元，創下非假日季的最高紀錄，高於分析師 平均預期的940億元；每股獲利1.52元，也高於預期的1.42元。然而，由於蘋果預計供應緊張將導致第3季營收減少40億至80億元，在公布財報後，該股盤後大跌。

即使蘋果股價持續下滑，但許多華爾街人士仍然看好蘋果的基本面。

美國銀行分析師莫漢(Wamsi Mohan)將蘋果目標價從215元調降至200元，以反映當前美股的嚴峻形勢。但與此同時，該分析師調升了iPhone的銷量預期。

從更廣泛的華爾街分析師來看，蘋果的前景依然樂觀。在接受調查的45位分析師中，有28位給予「強烈買入」評級，7人給予「買入」評級，9人給予「持有」評級，只有1人給出「賣出」評級。