亞馬遜 供第三方賣家外送

除了自有司機外，亞馬遜正與大量Flex司機簽約，從購物中心零售商運送包裹，允許賣家利用這家電商巨頭的外送服務，從自己的店內配送產品。亞馬遜近幾個月一直在通知某些Flex司機，該公司正在測試一項新計畫，讓司機從所在地區的零售商處領取包裹並將其配送到客戶家門口。

亞培在印度 召回美製奶粉

亞培(Abbott Laboratories)發言人表示，亞培印度分公司已完成召回嬰兒配方奶粉產品；這些產品是在該公司被指稱到污染的美國密西根工廠生產。發言人表示，印度的主動召回影響了Alimentum和EleCare品牌。在印度分銷的其他亞培營養產品或Similac產品未受召回影響。

谷歌 同意Match支付選項

Match Group表示，谷歌將允許這家約會軟體製造商為用戶提供支付系統選擇，從而消除谷歌對用戶數據的控制。該公司在做出讓步後，已撤回對谷歌發出臨時限制令的請求。Match在5月起訴谷歌，聲稱是「最後的手段」，以防止Tinder等軟體因拒絕支付30%佣金而被下架。

Foot Locker全年業績看好

Foot Locker第1季調整後每股獲利1.60元，並預計本財年獲利和營收將達到財測的「上限」。第1季銷售額成長1%至21.8億元，略低於華爾街的預期，而同店銷售額下降1.9%，優於預期的下降4.1%。預計本財年調整後獲利將在每股4.25元至4.60元的高點；銷售額也處於下降4%至下降6%的高點。

Netflix與義國5900萬和解

法律消息人士表示，美國串流媒體服務公司Netflix已同意與義大利和解稅務糾紛。米蘭檢方發表聲明表示已與一家跨國視訊點播串流媒體公司達成和解，期限為2015年10月至2019年，並要求其支付5580萬歐元(5910萬美元)。檢方雖未具體指明公司名稱。但3位知情人士證實就是Netflix。

雖疫情限制 iPhone需求不減

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，儘管蘋果受到疫情封鎖措施的影響，營收將減少40億至80億元，但調查顯示iPhone供應鏈仍然具有「驚人的韌性」，消費者需求依然維持不變。該分析師維持蘋果「加碼」評級，目標價為200元。