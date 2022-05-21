高盛：加密貨幣榮枯 影響就業市場有限

加密貨幣 玩家2022年過得很辛苦，但高盛 (Goldman Sachs)經濟學者認為，加密貨幣的下跌可能不足以讓那些意識到自己是NGMI(不太可能成功)的勞工 重返工作崗位。

高盛的報告特別關注了年輕男性在加密世界的參與度，因為這是最有可能投資、交易或使用加密貨幣的人口群體。其前提是：如果加密資產升值吸引一些年輕人辭職，那麼加密資產大跌理應也會讓這些男性開始找工作。

但高盛發現，年輕男性的就業水平已經恢復到疫情前水平，這代表加密貨幣的榮景至今僅在「阻礙」工作方面發揮了「有限的作用」。

高盛分析師寫道：「因此，最近加密貨幣價格的下跌將對未來的勞動力供應只會提供有限的推力。」

由高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)領導的同一團隊去年11月寫過一篇關於生活方式趨勢的報告，認為這些趨勢可能會導致就業的長期變化。報告指出，對正處黃金年齡的勞工而言，「無業生活」的渴望可能會影響勞動參與率。

高盛當時指出：「我們看到一些風險，即一些勞工將選擇退出勞動市場更長時間，只要他們有能力這樣做。」

但自那時起，比特幣和以太幣的價格已經下跌超過一半。著名的穩定幣UST的倒閉更凸顯出加密市場的波動性。

哈祖斯和他的團隊還認為，美國經濟應該能夠輕易地避免加密貨幣價格下跌帶來的財富效應。

高盛總結道：「近期加密貨幣價格下跌帶來的任何影響都可能是溫和的。」

即使加密貨幣總市值從去年的峰值下降超過1兆元，但高盛估計，全球市場似乎只有約三分之一由美國家庭擁有。

相比之下，該行估計股票在家庭淨資產中所占的比率要大得多，約為33%。報告顯示，今年至今股市的表現是家庭支出面臨的更大風險，因為衰退風險迫在眉睫。