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中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

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無力執行反洗錢 美國成藏錢天堂

財經新聞組／綜合報導

美國今年成為全球非法藏錢的頭號天堂，位於華盛頓的「事實聯盟」(FACT Coalition)在最新公布的金融保密指數中，美國首次躍居第一，超過傳統避稅天堂的新加坡、瑞士和盧森堡，而許多美國富豪設有離岸帳戶的開曼群島，在金融保密指數的排名榜上僅列第14位。

專家指出，美國成為非法藏錢的頭號天堂，是因為財政部缺乏資金執行新的反洗錢法。

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國對俄實施嚴厲的經濟與金融制裁。但俄羅斯寡頭的大部分財產藏在房地產資產、私人投資帳戶和匿名空殼公司的龐大複雜網絡中，因此查清的難度極大。為了查找俄羅斯富豪的隱匿資產，司法部專門成立了一個特別調查機構。

國會2020年12月通過企業透明法，規定在美國成立空殼公司必須遵守實名制，企業透明法的執行機構為財政部的金融犯罪執法網路(FinGEN)。

但專家表示，FinGEN承擔查處非法藏錢的新使命，需要更多的資金、人員和技術。拜登政府在2023年的預算中，要求國會爲FinGEN撥出2億1000萬元資金，比目前的撥款水平增多30%。

反洗錢專家表示，無法知道美國境內的非法藏錢是多少，但財政部估計約占美國GDP的2%，目前約為4800億元。

財政部 俄羅斯 指數

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