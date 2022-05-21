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基金調整持股 買能源賣科技

財經新聞組／綜合報導

隨著金融機構重新平衡投資策略，為了降低風險，基金調整持股可能會給科技股帶來拋售壓力。

大型資產管理公司貝萊德旗下的iShares MSCI USA Momentum Factor ETF(MTUM)下周將進行的半年度資產配置再平衡。

該基金表示，最近美股的價值指數走勢較高，而動量指標一直承壓走低。

面對持續高漲的通膨水平和聯準會(Fed)激進的升息政策，科技股近期表現不佳，而市場「買進贏家、賣出輸家」的模式，將加劇科技股走低。

富國銀行股票策略主管哈維(Chris Harvey)在報告中預計，在追逐獲利的投資策略下，有75%的基金將從成長型科技股調整部位至價值型能源股。

因為能源類股是能從高通膨中獲利的產業，而利率飆升則可能給高估值的科技股帶來壓力。

與此同時，哈維還指出，對經濟敏感的金融股的部位也可能會被基金公司削減，轉而支持醫療保健等防禦性行業。

他說：「我們初步估計，基金將會大規模調整持股，預計成長型將與價值型重新結盟，並呈現出傳統的防禦性特徵：較低的價格波動、更穩定的收益、更大的規模，以及更穩定的股利。」

這種持股調整可能會整體上降低基金的波動性。雖然增加能源股配置將提高整體波動率，但是減少科技和金融股配置將降低整體波動率。

市場人士分析，調整持股後的MTUM基金將與低波動率基金更相似，MTUM預期權重的56%將會落入羅素1000指數中波動率最低的20%。

而對於MTUM基金來說，現在可能是買進能源股、賣出科技股的時候。

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