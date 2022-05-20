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航空業回春 休閒、商務航班重回疫前水平

財經新聞組／綜合報導
航空業景氣重回疫情前水平。（路透）
航空業景氣重回疫情前水平。（路透）

疫情爆發以來，全球休閒和商務航班首次回升至2019年前的水平。

根據萬事達卡經濟研究所發布的「2022年旅遊：趨勢與轉型」年度旅遊報告，在分析全球37個市場後發現，截至3月，跨境旅遊達到疫情前水平；對於2020年以來一直以國內旅遊為主的旅遊業來說，這是個重要的里程碑。

報告指出，4月全球休閒旅遊航班訂位數比疫情前水平高出25%；主要是由短中程航班推動的；4月的航班數量高於2019年同期。

長程休閒航班緊隨其後。報告指出，在年初達到疫情前水平的75%之後，國際航班訂位數「空前激增」，在不到3個月時間裡就「已十分接近」2019年的水平。

在整個疫情期間一直趕不上休閒旅客的商務客也正在回歸。截至3月底，商務航班訂位數自疫情開始以來首次超過2019年水平，這對於依賴企業「常客」的航空公司來說是個重要的里程碑。

今年初時的商務航班訂位數僅及疫情前水平的一半左右。

報告表示，對航空旅遊的強勁需求和全球徵才趨勢的上升，只是全球旅遊業「更有理由樂觀而非悲觀」的部分原因。

報告解釋，在過去2年中，人們以「創紀錄的速度」還清了債務，而「更可能休閒旅遊」的富裕消費者則從與疫情相關的儲蓄和資產價格上漲中受益。

然而，通膨上升、市場不穩定、歐亞的地緣政治問題以及新冠疫情確診率上升，都可能會破壞2022年強勁的旅遊復甦。

報告表示，機票價格也在上漲，今年1月至4月的平均機票價格上漲約18%。

全年旅遊需求是否會保持強勁，或者旅客是否會在今年夏天狂歡後收緊錢包，都還有待觀察。

報告指出，隨著能源和食品成本的上漲，人們傳統花在旅遊上的費用減少了，「但是，鑑於疫情後全球存在大量被壓抑的需求，這次可能會有所不同。」

疫情 儲蓄 萬事達卡

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