股指跌勢難止 史指逼近熊市

史坦普500指數 19日下跌，繼續逼近熊市。投資人繼續拋售股票，因為擔心聯準會(Fed)為應對快速通膨而升息會使經濟陷入衰退。

史指繼18日下跌4%後下跌22.89點或0.59%至3900.79點；與熊市距離已不遠，比1月創下的歷史高點低約18%。

道瓊工業平均指數下跌236.94點或0.75%至3萬1253.13點，前一天經歷2020年以來最大單日跌幅，下跌1164點。那斯達克綜合指數繼18日下跌4.7%後再跌29.66點或0.26%至1萬1388.5點。

史指和道指本周均下跌超過2%，部分原因是目標百貨 (Target)和沃爾瑪 (Walmart)先後的財報造成，在數十年來最高的通貨膨脹中，燃料成本上升和消費者需求受到抑制，損害了業績。即使18日已下跌24%，目標百貨19日再次下跌5.06%。

思科下跌13.73%。思科18日盤後公布財報，上季營收低於分析師預期，並警告本季也將令人失望。

某些科技股反彈。軟體業者Synopsys上漲10.25%。雲端公司Datadog上漲9.6%。

某些知名個股創下52周新低。目標百貨處於2020年11月以來最低點；沃爾瑪觸及2020年7月以來最低點。美國商銀和嘉信理財跌至2021年2月以來最低水平。英特爾跌至2017年10月以來最低點。