多頭分析師：年內脫離谷底

美股 18日集體下挫，道瓊工業指數 狂洩1164.52點，收跌3.57%，史坦普500指數收跌4.04%，那斯達克收跌4.73%，也創2020年9月以來最大跌幅。

在一片愁雲慘霧中，華爾街 常年多頭、摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)仍堅定看多美股，因「股市現在定價『近期』衰退的可能性為70%，市場可能消化了太多負面因素。隨著時間過去，美股的情況會變得更好，年內『可以爬出谷底』。」

他說，「今年經濟不會出現衰退，在重新開放和財政措施等綜合因素背景下，夏季消費者活動會有所增加。」「美國通膨可能已經或即將見頂，這為物價回落鋪平了道路，最終將使聯準會(Fed)得以放緩收緊貨幣政策的步伐。」

近期公布的數據顯示，美國一系列消費性必需品和可自由支配支出類別的價格，繼續以史上最快速度攀升。4月通膨仍維持高檔，未見有效緩解。

柯蘭諾維奇表示，「今年以來大部分能夠預見到的黑天鵝事件已經發生，包括Fed做出非常劇烈的政策轉向，激進地走向緊縮政策。然後俄烏戰爭局勢持續僵持，我認為這些都對消費者商品通膨產生了較為深遠的影響，尤其是在歐洲。此外，還有一系列的連鎖反應，大多數糟糕的事情已經發生了。」

值得注意的是，柯蘭諾維奇在今年整體表現不佳的大行情下，多次堅持與華爾街大行「唱反調」，堅定看多美股後續走勢。過去幾周，他主張在鷹派高峰時增加風險部位，並表示市場高估了經濟衰退的可能性。

除了對宏觀市場的樂觀預期，柯蘭諾維奇還表示，在具體類股方面，他看好創新、生技和國際成長股，但建議遠離防禦性類股，如支付股利者和熱門股票，他認為這些公司價格太貴。