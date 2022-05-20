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拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉跌太多 遭促回購股票

特斯拉股價跌跌不休，自稱第三大個人股東的億萬富翁寇關(Leo Koguan)呼籲該汽車製造商宣布150億元的股票回購。他推文表示，特斯拉應立即宣布今年回購50億元和明年100億元股票計畫。且應使用其自由現金流為回購提供資金，不影響其現有的180億元現金儲備。

Kohl's上季獲利遠不如預期

Kohl's百貨表示，由於面臨來自激進主義者的更大出售壓力，預計未來幾周內將有潛在買家提出最終和全額出價。該零售商第1財季獲利距預期太遠，並調降今年的獲利和銷售前景。第1財季淨利1400萬元或每股11分，而去年同期為1400萬元或每股9分；低於分析師預期的每股70分。

電動車製造商Lucid 沙國設廠

美國電動車製造商Lucid Group宣布將在沙烏地阿拉伯建立其第一家海外工廠。這家豪華電動車製造商表示，沙國製造工廠將每年生產15.5萬輛車，最初將服務於當地市場。這些車輛隨後將出口到全球市場。Lucid目前在亞利桑納州的工廠每年可生產35萬輛。

引擎會起火 福特召回SUV

福特汽車發布3項召回令，要求35萬輛汽車車主將愛車送到經銷商處進行維修。其中大約3.9萬輛SUV應該停在戶外，因為引擎即使停止也可能會著火。福特表示，它不知道是什麼導致某些2021年式Expedition和林肯Navigator SUV起火。福特接獲16起火災報告，有一人死亡。

上周初請失業金達21.8萬人

勞工部表示，截至5月14日當周初請失業金人數增加2.1萬人，經季節調整後為21.8萬人，高於預期的20萬人，為1月以來最高水平。有一周時間落差的持續申請人數減少2.5萬人至131.7萬人，仍是1969年12月以來最低水平。4月就業人數增加42.8萬人，連續12個月增加超過40萬人。

麥當勞俄國業務 賣給加盟商

麥當勞表示已達成協議，將俄羅斯業務出售給現有西伯利亞加盟商Alexander Govor。Govor將收購麥當勞的俄羅斯所有門市，並以新品牌經營；同時會以同等條款保留員工至少2年，並為俄國45個地區工作的員工提供工資，以及對供應商、房東和公用事業公司的現有負債，直到交易完成。

特斯拉 電動車 汽車

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