通膨、Fed升息令市場錯亂 華爾街現在最憂「這件事」

近來華爾街劇烈震盪，道瓊指數動輒狂瀉千點，加深投資人焦慮。路透

今年來金融市場劇烈震盪不止，反映俄烏戰爭與聯準會（Fed）提高利率升高不確定性，美股道瓊工業指數18日收盤又暴跌逾千點，即凸顯市場焦慮持續加深。交易員、策略師和投資 人現在最擔心的是：萬一Fed持續大幅升息 仍無法控制通膨，情況會是如何？

財經網站MarketWatch報導，Fed調升利率後，通常需費時六到九個月，有時甚至長達兩年，升息對經濟的效果才會浮現。多年來市場對寬鬆資金習以為常、且預期未來資金環境只會更寬鬆，如今Fed貨幣政策改弦易轍，不僅啟動一連串升息，還準備6月起縮減資產負債表規模（「縮表」），市場眼看金融情勢日益收緊，通膨卻未見和緩，愈來愈憂心忡忡。

紐約InspereX資深交易員David Petrosinelli認為，市場可能在今年年尾感受到Fed提高利率的「顯著衝擊」。他說，市場對Fed控制通膨的信心正迅速流失，「因為看不見通膨隧道盡頭出現任何亮光」。

他說：「市場波動只進入第一局或第二局而已...對（Fed主席）鮑爾和Fed現行計畫的疑慮日增。軟著陸的機會窗口日益收窄，通膨在Fed升息數月後仍不會顯著降溫的可能性卻日增。

FHN Financial利率策略師Jim Vogel說，現在市場對通膨展望的看法錯亂，隨資產類別不同而互異，據他觀察有下列四種態度：

債券市場：傾向認為Fed將成功抑制通膨，只是不確定何時達陣。

股票市場：幾乎祈禱Fed「不成功」，因為通膨走高可能協助一些股票表現超越大盤。

商品市場：陷入困惑之中。

遠期通膨市場：認為Fed可能成功，但恐怕持續不了多久。

他指出，問題出在，即使Fed升息壓低需求，決策官員在解決其他問題方面仍可能成效不彰：勞動力短缺的結構性問題、俄烏戰爭和中國「清零」防疫政策擾亂供應鏈、 企業投資和營運局部轉向在地化需投注「時間、精力和金錢」。

短期內，這些因素都會助長通膨；但更長期而言，通膨壓力久而久之可望自行消退。

Vogel認為，美股賣壓「還有進一步湧出的空間」，國際曝險高的個股將受到鞭笞，金融市場「將受制於間歇性的流動性不足和溫和恐慌」。

他表示，無論通膨最後是哪一種結局，美國公債殖利率 曲線都將持續扁平化—-有些利差，比如說3年期和10年期美債殖利率差距，可能出現「倒掛」現象，即短期公債殖利率比長期公債殖利率高，可能在某個時間高出20個基點甚至30個基點之多。

Vogel預料，這種大環境「可能輕易持續到2023年底」，而Fed政策效應的「潛伏期」可能持續到2024年第1季末。但是否真是如此，要看今年秋季全球地緣政治情況如何發展而定。