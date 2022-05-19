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調查：經濟前景 逾半CEO估衰退

財經新聞組／綜合報導
多數企業CEO對經濟前景不樂觀。（路透）
多數企業CEO對經濟前景不樂觀。（路透）

18日公布的一項備受關注的商業調查顯示，企業高管對其前景持悲觀態度，大多數受訪者預計未來將出現衰退。

根據經濟諮商會(The Conference Board)對CEO情緒的調查顯示，57%的受訪者預計通膨將在「未來幾年」下降，但經濟將維持「非常短暫、溫和的衰退」。

這些結果反映出本季指標的整體悲觀基調，因為CEO信心指標降至42，較第1季的57急劇下降，是自新冠疫情初期以來的最低水平。任何低於50的數字都代表負面前景，這個數字衡量的是受訪者預期擴張高於預期收縮的程度。

經濟諮商會理事兼商業委員會副主席佛格森(Roger Ferguson)在報告發布後指出，這種數字「肯定與經濟放緩一致」。

曾任前聯準會(Fed)副主席的他說，「所有這一切都在告訴我們，通膨已高到無法相信Fed主席鮑爾的話，工資雖增加但跟不上通膨，再加上無法轉嫁壓力，這些都正在創造一個非常具有挑戰性的環境。」

只有14%的CEO認為第2季的商業狀況會有所改善，低於第1季的34%。同樣，61%的人表示情況更糟，而之前的數字為35%。只有19%的人認為未來會有所改善，前值為50%；而60%的人預計情況會惡化，前值為23%。

但有個好消息，63%的受訪者預計將在下季開始徵才，僅比第1季的66%略有下降。然而，大約80%的人表示在聘用合格勞工方面遇到困難，較前值微幅下降；而91%的人認為明年工資將上漲3%以上，高於今年第1季的85%。

此外，只有38%的人預計會增加資本支出，較之前的48%大幅下降。大約20%的人認為會出現低成長和高通膨的滯脹狀況。

佛格森表示，調查「顯示這種情況不太可能很快好轉，因此會給企業的業績帶來壓力，給家庭帶來壓力，對CEO們施加壓力；而且坦白說，最終會給Fed帶來壓力。」

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