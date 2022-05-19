成本壓力大 目標百貨獲利未達標

目標百貨 (Target)上季業績遠低於華爾街 預期，因為高昂的運費、大幅的降價以及從電視到自行車等非必需品的銷售低於預期。18日股價大跌24.93%。

與去年同期相比，第1季銷售額的確有所增加。跟蹤至少開業13個月的商店和線上銷售的關鍵指標可比銷售額成長3.3%，高於華爾街預測的0.8%。去年同期的可比銷售額成長23%。

即使如此，CEO康奈爾(Brian Cornell)表示，該公司未能實現目標，因為其業績「伴隨著異常高昂的成本」，「雖然本季出現健康的營收 成長，但隨著時間的演進，獲利低於預期。」

在這些挑戰中，早到和遲到的庫存、配送中心的薪酬和員工人數增加，以及各種商品銷售看來與以前不同，都對獲利造成打擊。

目標百貨上季淨利從去年同期的21億元或每股4.17元，降至10.1億元或每股2.16元。不計項目，每股獲利2.19元，比分析師預期的3.07元低88分；較去年同期下降近 41%。

總營收從一年前的242億元增至251.7億元，高於分析師預期的244.9億元。

雖然目標百貨和沃爾瑪財報獲利都低於預期，但兩者對美國消費者的看法存在分歧。

沃爾瑪財務長比格斯(Brett Biggs)表示，該零售商已經看到有些預算緊張的顧客轉而購買熟食肉類，並購買半加侖牛奶而非一整加侖。他說，其他人也正在尋找新的遊戲機和露台套裝。

而康奈爾則在財報電話會議上表示，該公司認為消費者支出十分健康，但生活和消費方式不同，且正在恢復一些疫情前的消費習慣。

然而，康奈爾警告，成本壓力「短期內將持續存在」，其中一個因素就是汽油價格，全美平均水平達到每加侖4.523元。不過他將繼續投資開設新店，並表示該公司的長期發展軌跡保持不變。