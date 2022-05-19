我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

美股最錢線／抗通膨+低估值 能源股受眷顧

財經新聞組／綜合報導

自聯準會(Fed)於3月開啟新一輪升息周期以來，美股便持續動盪，投資人也紛紛拋售股票

而一向奉行「別人恐懼時我貪婪」的「股神」巴菲特則再度依循其投資原則，大舉逢低買進西方石油和雪佛龍等能源股。

在經歷長達10年的困境後，能源股揚眉吐氣，成為今年美股最大贏家。其中，西方石油今年上漲超過130%，雪佛龍漲近50%，同期史坦普500指數下跌近20%。

在華爾街眼中，能源股估值依舊偏低、基本面強健、信貸狀況改善、大發股利並且具有抗通膨屬性，正在成為高通膨和地緣危機下的極佳避險工具。

Edward Jones資深股票研究分析師夏納漢(Jim Shanahan)表示，能源股符合巴菲特傳統上偏好的兩個選股特徵：低估值，以股票回購和現金股利形式的股利發放。

美股中高股利個股今年表現亦大幅跑贏史指，部分原因是震盪市場下，投資人尋求能夠提供穩定現金回報的股票。夏納漢說，「雪佛蘭和西方石油就符合這樣的特徵。」

此外，Ariel Investments全球股票首席投資官班薩利(Rupal Bhansali)認為，波克夏控股對雪佛龍和西方石油的投資是對沖通膨的主要工具，同時反映出對商品價格將在一段時間內保持高點的押注。

石油資產已被廣泛部署為通膨對沖工具，也被證明在地緣政治動盪時期是有利可圖的投資。據市場研究機構Ned Davis Research的研究顯示，在過去50年中，能源股一直都是高通膨時期的贏家。該公司表示，能源類股在消費者物價上漲期間表現往往最好。研究顯示，在1972年以來的9個高通膨時期中，能源股有7次跑贏史指，領先幅度中值為14個百分點。

投資 石油 股票

上一則

三大房企發債 合計20億元 緩解資金危機

下一則

台灣央行：通膨估年中漸回降 今年經濟成長預測值多逾3%

延伸閱讀

巴菲特為何大買派拉蒙股票、竟然不中意Netflix？

巴菲特為何大買派拉蒙股票、竟然不中意Netflix？
巴菲特股市第一季大血拚

巴菲特股市第一季大血拚
與巴菲特對作 「大賣空」本尊Q1放空蘋果股票

與巴菲特對作 「大賣空」本尊Q1放空蘋果股票
巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝