美股最錢線／抗通膨+低估值 能源股受眷顧

自聯準會(Fed)於3月開啟新一輪升息周期以來，美股便持續動盪，投資 人也紛紛拋售股票 。

而一向奉行「別人恐懼時我貪婪」的「股神」巴菲特則再度依循其投資原則，大舉逢低買進西方石油 和雪佛龍等能源股。

在經歷長達10年的困境後，能源股揚眉吐氣，成為今年美股最大贏家。其中，西方石油今年上漲超過130%，雪佛龍漲近50%，同期史坦普500指數下跌近20%。

在華爾街眼中，能源股估值依舊偏低、基本面強健、信貸狀況改善、大發股利並且具有抗通膨屬性，正在成為高通膨和地緣危機下的極佳避險工具。

Edward Jones資深股票研究分析師夏納漢(Jim Shanahan)表示，能源股符合巴菲特傳統上偏好的兩個選股特徵：低估值，以股票回購和現金股利形式的股利發放。

美股中高股利個股今年表現亦大幅跑贏史指，部分原因是震盪市場下，投資人尋求能夠提供穩定現金回報的股票。夏納漢說，「雪佛蘭和西方石油就符合這樣的特徵。」

此外，Ariel Investments全球股票首席投資官班薩利(Rupal Bhansali)認為，波克夏控股對雪佛龍和西方石油的投資是對沖通膨的主要工具，同時反映出對商品價格將在一段時間內保持高點的押注。

石油資產已被廣泛部署為通膨對沖工具，也被證明在地緣政治動盪時期是有利可圖的投資。據市場研究機構Ned Davis Research的研究顯示，在過去50年中，能源股一直都是高通膨時期的贏家。該公司表示，能源類股在消費者物價上漲期間表現往往最好。研究顯示，在1972年以來的9個高通膨時期中，能源股有7次跑贏史指，領先幅度中值為14個百分點。