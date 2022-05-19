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財經簡訊

財經新聞組／整理

涼春影響 勞氏銷售寒冷

勞氏(Lowe's)第1季銷售未能達到華爾街預期，因為春季涼爽的天氣損害了戶外DIY的供應需求。該公司重申其全年財測，總銷售額將在970至990億元間，同店銷售額將介於下降1%至成長1%之間。當季淨利23.3億元，合每股3.51元；淨銷售額236.6億元，超出預期。

需求減 房貸申請下降11%

根據抵押銀行家協會(MBA)季節性調整指數，因再融資和房貸需求均下降，本周房貸申請總量下降11%。其中購屋的房貸申請下降12%，較一年前同周下降15%。這是自4月第3周以來購房需求首次下降。自今年年初以來，房貸利率已經上漲超過2個百分點，房價較一年前上漲超過20%。

Visa萬事達卡 高盛喊買

高盛分析師南斯(Will Nance)認為Visa和萬事達卡的跨境業務最具建設性，受通膨的影響最小，給予兩者強力買進評級，目標價分別為282元和460元，較目前股價高出約40%。他指出，受惠消費者支出電子化背後的持續順風，兩家企業未來多年將繼續達成高速營收成長和近20%的每股獲利。

折扣店TJX調降銷售預期

折扣店家TJX Cos Inc第1季營收未達預期，調降全年銷售預期，因為通膨上升，服裝和非必需品的需求出現放緩跡象。該公司旗下擁有Marshalls和T.J. Maxx及HomeGoods等連鎖店。TJX Cos Inc現在預計美國全年同店銷售額成長1%至2%，低於之前預期的3%至4%。

全美家庭平均年花5千元加油

根據Yardeni Research的數據，美國家庭現在每年花在汽油上的支出相當於5000元，高於一年前的2800元。Yardeni指出，3月汽油年支出率為3800元。截至5月16日當周，全美汽油零售價達到創紀錄的每加侖4.59元。AAA網站顯示，全美平均汽油價格18日為每加侖4.57元。

新屋開工和建築許可下滑

由於供應持續面臨挑戰，加上房貸利率出現數十年首見陡升，美國4月新屋開工率下滑0.2%，年率172萬戶；前月數字下修為173萬戶。代表未來建築的建築申請許可下降3.2%，年率182萬戶。4月單戶住宅開工率下降7.3%，年率110萬戶；包括公寓和共管公寓的多戶住宅開工率成長15.3%。

營收 高盛 萬事達卡

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