利率、通膨高漲 房市開始降溫

火紅房市經歷近兩年的飆漲及庫存空窗期後，今年春季開始降溫。

Axios報導，買房者與租屋族將可找到買得起的物件，有更多選擇，競價空間也多一點點，但利率 高升、通膨高居不下和股市下跌等因素，仍讓許多人難以負擔購屋重擔。

房地產 網站Zillow報導，市場上的物件經歷近兩年的稀缺後，終於有所增加。

截至4月底，全美約有74萬戶住宅待價而沽，略多於3月底的71萬5833戶；但與新冠疫情前的2019年4月相較，目前物件只有當時的一半。

Zillow指出，這不只是季節性增加，投資人也逐漸拉近目前房價 與2021年房價的差距，且可能在今年下半年超越去年。

Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示，這種快手搶奪的銷售速度「驚人，不同國內房市以往狀況」。

全國房地產商協會(NAR)首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)指出，新屋落成增加房市供給，但通膨持續加上烏克蘭戰爭等外部因素，讓潛在買家面臨壓力；房市動態在許多方面改變，房貸增加首次成為考量因素之一。

房市分析機構Redfin數據顯示，中價位住宅目前增至40萬8458元，每月房貸增根據現行房貸利率5.27%計算，來到新高點的2404元，較一年前房貸利率2.96%時的每月1688元高出42%。