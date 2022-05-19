我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

利率、通膨高漲 房市開始降溫

編譯陳韻涵／綜合18日電

火紅房市經歷近兩年的飆漲及庫存空窗期後，今年春季開始降溫。

Axios報導，買房者與租屋族將可找到買得起的物件，有更多選擇，競價空間也多一點點，但利率高升、通膨高居不下和股市下跌等因素，仍讓許多人難以負擔購屋重擔。

房地產網站Zillow報導，市場上的物件經歷近兩年的稀缺後，終於有所增加。

截至4月底，全美約有74萬戶住宅待價而沽，略多於3月底的71萬5833戶；但與新冠疫情前的2019年4月相較，目前物件只有當時的一半。

Zillow指出，這不只是季節性增加，投資人也逐漸拉近目前房價與2021年房價的差距，且可能在今年下半年超越去年。

Zillow資深經濟學者塔克(Jeff Tucker)表示，這種快手搶奪的銷售速度「驚人，不同國內房市以往狀況」。

全國房地產商協會(NAR)首席經濟學者雲恩(Lawrence Yun)指出，新屋落成增加房市供給，但通膨持續加上烏克蘭戰爭等外部因素，讓潛在買家面臨壓力；房市動態在許多方面改變，房貸增加首次成為考量因素之一。 

房市分析機構Redfin數據顯示，中價位住宅目前增至40萬8458元，每月房貸增根據現行房貸利率5.27%計算，來到新高點的2404元，較一年前房貸利率2.96%時的每月1688元高出42%。

利率 房地產 房價

上一則

台灣央行：通膨估年中漸回降 今年經濟成長預測值多逾3%

下一則

穩經濟 中國砸66億以工代賑 13萬農村低收入者受惠

延伸閱讀

小摩知名策略師不看淡美股 深信「今年將從谷底反攻」

小摩知名策略師不看淡美股 深信「今年將從谷底反攻」
葉倫證實敦促拜登取消對中國關稅 助減緩通膨壓力

葉倫證實敦促拜登取消對中國關稅 助減緩通膨壓力
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
通膨疑慮升溫 美股道瓊指數早盤挫跌逾300點

通膨疑慮升溫 美股道瓊指數早盤挫跌逾300點

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝