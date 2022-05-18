巴菲特為何大買派拉蒙股票、竟然不中意Netflix？

「股神」巴菲特。 美聯社

美國年長觀眾喜歡看CBS電視節目，但「股神」巴菲特 大砸26億美元投資 CBS母公司派拉蒙（Paramount Global）股票，應該不是因為他是「重返犯罪現場：夏威夷」（NCIS: Hawaii）的粉絲。為什麼現在都進入串流影音時代了，巴菲特不買Netflix 股票，反而看上老派的派拉蒙？

巴隆周刊（Barron's）報導，隨著串流成為影視娛樂大勢所趨，擁有巨量片庫的老牌影業公司與電視網非但不是包袱，還是寶貴的資產。這正是為什麼以價值投資操作聞名於世的巴菲特擁抱派拉蒙而不選Netflix。Netflix股價已從去年11月每股700美元顛峰價位重重摔落，跌到17日以每股約190美元收盤。

派拉蒙旗下擁有兩個老字號的電視公司：維康（Viacom）和CBS，都是會下金蛋的金母雞。維康去年度營收125億美元，自由現金流達12億美元，收視率回升，電影事業轉虧為盈。CBS收視表現一直領先，早在2016年就生出將近15億美元的自由現金流，營收達132億美元。維康與CBS在2019年合併，去年推出串流服務「Paramount+」。

此刻斷定派拉蒙是成功故事，或許言之過早，畢竟該股股價表現很弱。巴菲特的波克夏公司揭露買進派拉蒙股份的消息，激勵派拉蒙股價17日飆漲15%，但該股過去三年來仍讓投資人慘賠27%。

派拉蒙為帶進串流訂戶，燒錢也燒很兇。估計今年營收可望超過300億美元，但自由現金流可能只有7億美元。為衝刺訂戶成長大舉支出究竟成效如何，還有待時間裁判。上季派拉蒙訂戶新增630萬個，訂戶總數提高到6,200萬個。

值得注意的是，以派拉蒙最近市值208億美元計算，自由現金流收益率約3.4%，其實並不差。分析師預估，到2026年，自由現金流可能達到20億美元以上。如果上述預測證明是正確的，那麼巴菲特可能投資了一家未來自由現金流收益率可達10%的金母雞。

派拉蒙執行長宣稱，結合傳統資產與串流資產，是派拉蒙一大優勢，「既能加速事業成長，也能驅動訂戶成長，能比純串流業者創造出更吸引人的經濟效益和利潤」。

相形之下，Netflix乍看下更受影迷和劇迷寵愛，也製作出更多熱門影集，從串流訂戶多達2.21億個和最近抱走一堆獎，即可見一斑。然而，Netflix過去六年來累計斥資逾80億美元。投資人在咋舌之餘，一瞄見Netflix成長不進反退的跡象，拔腿就逃。Netflix預測本季可能流失200萬個訂戶，儘管打算推出較便宜、有廣告贊助的訂閱方案力挽狂瀾，但建立這種以廣告支撐的事業需要時間。

巴隆周刊引用兩位分析師對2026年Netflix自由現金流的預測，一位估計55億美元，另一位估計可達95億美元。取中間值，則為75億美元，這還是假定營收成長和利潤率都遠超過維康和CBS 2016年表現的情況。

結論是：Netflix現在市值是派拉蒙的四倍，但數年後能否產生四倍於派拉蒙的自由現金流，還是個大問號。也許屆時Netflix會證明自己是一家科技公司，不被傳統燒錢製作熱門影集的限制所羈絆。但若到頭來Netflix只不過是一家在線上串流市場搶得先機的娛樂公司，那麼，巴菲特押注於派拉蒙可能勝算更高。