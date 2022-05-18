美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

股市分析師認為，美國股市這波空頭市場走勢方興未艾，在股價止跌回升之前，似乎還有漫長的路要走。

一個明顯的跡象是，儘管美股標普500指數已從空前最高價位回落16%，那斯達克綜合指數和羅素2000指數更摔落空頭市場領域（從前波高峰回跌20%），許多投資 人依然苦撐待變，聚焦於何時是買點，而不是擔心股價可能跌得更深。

財經網站MarketWatch股市專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）形容，這種巴望逮到時機進場撿便宜的心態，更令人聯想到熊市 每況愈下的「希望斜坡」（slope of hope），而不是牛市驚驚攀漲的「憂慮之牆」（wall of worry）。美股縱使從目前價位強勁反彈，也可能是熊市反彈成分居多，而不是新一波牛市的開始。

胡伯特說，回顧過往空頭市場可知，每當熊市落底時，很少投資人會思考已經觸底的可能性，不是因為悲觀到極點所以棄股「投降」出場而沒注意到，就是會把任何盤勢轉強的跡象視為「熊市陷阱」。

但華爾街此刻的氣氛並非如此。胡伯特指出，「熊市心理」也經歷一段過程，類似於心理學家所謂的「悲傷五階段」 —否認、憤怒、討價還價、沮喪和接受現實。

否認：在這初步階段，市場普遍認為，股市逢跌就是買點。投資人仍相當樂觀，認為股價回檔提供以便便宜價格買進股票的機會，殊不知這論點只在牛市仍繼續向前衝的時候才適用。

憤怒：隨著市場拉回力道愈來愈猛，「否認」難以為繼。投資人的情緒終於轉變成憤怒，氣憤股價回檔不公平，抱怨為什麼蒙受損失的人是我，好像市場在乎賠錢的是你還是我似的。

討價還價：在這階段，投資人注意力轉向在投資組合受重創的同時，能否維持目前的生活方式；退休 人士重新調整理財計畫。投資人允諾放棄購買時髦的新車或到歐洲度假，只要財務預算不必砍到見骨就好。

沮喪：眼看股市持續向下沉淪，投資人覺悟到，刪減最大額的預算還不夠，生活方式也必須「由奢入儉」才行。年屆退休之齡者決定比原訂計畫延後退休，繼續工作掙錢；已退休者則重返職場。

接受：在這最後的階段，投資人完全向熊市投降，甚至連空頭市場何時會結束也想都不敢想。他們把任何盤勢轉強跡象統統都視為「死貓彈」，以為不過是騙傻子進場，卻會跌得更深，害人賠更多錢。

現在美股走到這五階段的哪一步呢？

據胡伯特觀察，就整體市況而言，現在僅來到第二階段。市場上仍瀰漫「拉回即買進機會」的觀望氣氛（第一階段）；或股市疲軟不公平，實在沒道理（第二階段）。

由此可見，市場距離「投降」還遠得很。如果投資人真的投降，不會一瞄見市況轉強跡象就一窩蜂躍上車。如果真的投降，甚至連查看市場投降跡象都興趣缺缺。真正徹底「投降」的特徵是：哀莫大於心死，早已變得漠不關心。

當然，不是所有的熊市都全部走完這五階段，正如並非所有回檔修正都會轉變成空頭市場。他強調，他並不是預言美股後市還有很大的下跌空間。而是說，在多頭重新占上風之前，必須先看到真正的「投降」才算數。否則，多頭論點只不過更加證實，這波跌勢才剛開始罷了。