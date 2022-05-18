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馬斯克因垃圾郵件帳戶暫緩收購案 推特駁斥：責任在你

財經新聞組／綜合報導
推特指馬斯克簽署收購協議前未作盡責調查。（路透）
推特指馬斯克簽署收購協議前未作盡責調查。（路透）

推特(Twitter Inc)17日公布與馬斯克(Elon Musk)之間的交易談判過程，顯示在決定收購推特時馬斯克並未詢問有關這家社交媒體公司的業務問題。而他現在卻以這家社交媒體公司的業務為由，宣布這筆440億元的收購案「暫時擱置」。

該內容同步發布在推特的股務代理聲明中，概述了股東在對交易進行投票時需要知道的內容，描繪出馬斯克急於達成交易的場景。不過沒有提及他在推特上發布的威脅，宣稱沒有深入了解該平台有多少垃圾郵件帳戶。

代理聲明顯示，馬斯克在4月23日和4月24日周末就推特交易進行談判，但沒有進行任何盡職調查。

自4月25日簽署收購協議之後，馬斯克就一直質疑推特公開提交有關垃圾郵件帳戶占其用戶群不到5%的準確性，聲稱這些帳戶至少占20%。不過推特表示其提交的文件僅提供估計值。

馬斯克17日在推特上表示，推特CEO阿格拉沃爾(Parag Agrawal)拒絕為其公司的估計提供證據，但除非提出證據，否則該交易無法進行。

推特的代理聲明顯示，在交易前夕，馬斯克沒有努力獲取有關該問題的訊息，「馬斯克先生沒有要求簽訂保密協議或向推特尋求任何有關推特的非公開資訊。」

法律專家表示，如果馬斯克試圖退出交易，他可能會在法庭上敗訴。但他們表示，任何訴訟都可能曠日持久，並給推特的業務帶來不確定性。大多數在法庭上勝訴的被收購方，最終都透過財務談判與收購方和解。

如果馬斯克沒有完成交易，依據合約義務他必須支付10億元的分手費，但推特可以「具體表現」(specific performance)為由提告，以迫使馬斯克完成交易並最終取得他的和解。

推特17日表示，它仍致力於以商定的價格完成交易，並預計將於2022年完成。

推特 馬斯克 投票

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