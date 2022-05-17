確診案回升 蘋果延遲員工每周三天重返辦公室的計畫

因為新冠病例數回升，蘋果公司延後要求員工每周三天重返辦公室的計畫。路透

蘋果 公司（Apple）延後原訂下周生效、要求員工每周三天重返辦公室的計畫，理由是新冠病例數回升，此事標示該公司恢復正常的努力再次受挫。

根據彭博看到的備忘錄，蘋果公司周二（17日）通知員工，「暫時」延遲這項原本應在5月23日生效的要求，但沒有提供新的日期。

許多蘋果員工一直對公司要求周一、周二和周四，固定三天重返辦公室的政策有意見，認為通勤花掉數小時，原本可以用於工作，這影響了生產力。他們也抱怨，重返辦公室的計畫忽視缺乏幼兒疫苗的問題。蘋果員工自4月份開始，已遵循混合工作試辦方案規定的每周回歸辦公室工作兩天，此一要求目前沒有改變。

此外，蘋果周二告知員工，在公共區域必須恢復戴口罩 ——至少在矽谷的辦公室如此。美國大約100家分店也將再次要求員工佩戴口罩。蘋果3月在新增確診案件數減少後放棄這項要求。

在其他科技公司，谷歌（Google）的員工每周三天回到辦公室，但一些員工可以選擇無限期遠距工作。微軟（Microsoft）允許員工自訂混合工作模式，但須經主管核准。零售巨擘亞馬遜（Amazon）讓員工決定他們在哪里工作。

這個問題已成為熱議話題。華盛頓郵報報導，ADP研究所（ADP Research Institute）對 32,000人進行的一項調查發現，64%的勞工會因為重返辦公室的要求而考慮辭職。

華郵 指出，連蘋果也承認脫離辦公室的吸引力：該公司推出混合工作試辦方案的一個月前，曾經發布一支近9分鐘的廣告片，描述一群員工辭職，並用蘋果產品和軟體設立新創事業，「逃離邪惡老闆魔掌」，拒絕重返辦公室。

根據Kastle Systems追蹤的數據，包括華府、紐約、芝加哥和洛杉磯在內，美國10個頂級商業中心的辦公室入住率，上周再回到疫情時期的43.4%。