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鮑爾迄今最鷹言論：為抗通膨會毫不猶豫升息至中性之上

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行將繼續升息直到「有明顯和令人信服的證據顯示通膨回落」。這是他迄今最鷹派的言論。

鮑爾17日在華爾街日報一場直播活動上表示：「我們需要見到通膨以明顯、令人信服的方式回落，我們將繼續推動，直到我們見到那樣。」「如果這涉及要（讓利率）超過廣泛理解的『中性』水準，我們會毫不猶豫。」

鮑爾在這場35分鐘的訪談中屢次強調有必要抑制數十年來最熱的通膨，形容物價穩定是「經濟的基石」，並坦承要達到這點會承受一些痛苦，包括失業率稍微上升，但為了要達成目標，付出代價是值得的。

聯準會本月初在決策會議上決議升息2碼，鮑爾表示6月和7月可能會有類似的升息幅度。在最新訪談中，鮑爾重申這樣的指引，並表示近期通膨發展對決定未來升息幅度有關鍵性影響。

鮑爾說，如果聯準會沒有見到明顯和令人信服的證據顯示通膨壓力消退，「那麼我們將必須考慮更激進地行動」，「如果我們見到那樣，那麼我們會考慮放緩步調」。目前基準的聯邦資金利率目標區間為0.75%至1%，聯準會下場會議在6月14、15日舉行。

隨著投資人評估鮑爾的最新談話，美股17日重返波段高點，但美國公債大跌，基準殖利率尾盤攀升至盤中高點，對政策敏感的短期殖利率領漲，其中3年期公債殖利率上漲15個基點至2.9%，2年期和5年期殖利率當天也上漲超過14個基點，反映對聯準會未來幾個月連續升息2碼的預期。長債殖利率升幅略小，10年期殖利率升高近11個基點，至2.99%。

政策分析師邁耶表示：「我認為更鷹派了。他指出這個50（2碼）的階段可能持續較長久，代表可能有超過兩次的2碼升息。」

鮑爾說：「經濟狀況強勁，我們認為能夠承受不那麼寬鬆的貨幣政策，更緊一些的貨幣政策。」「會出現一些和恢復物價穩定相關的苦痛，但我們認為我們能維持穩健的勞動力市場。」美國4月通膨率為8.3%，較3月的8.5%稍微下滑；4月失業率為3.6%，僅比疫情前的3.5%低點略高。

關於美股標普500指數從年初時的高點下跌約15%、美國10年期公債殖利率逼近3%，鮑爾指出，金融市場的反應顯示出投資人明白了聯準會的訊息，「當然，波動有些升高，這對一些市場的流動性有些影響，儘管如此，市場是有秩序的，現在正如常運作。」「我認為他們處理聯準會思考的方式相當良好。我認為這想法，是要讓金融環境緊縮至成長將溫和的情況。」

殖利率 鮑爾 聯準會

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