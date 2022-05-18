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通膨壓力浮現 沃爾瑪獲利大減

財經新聞組／綜合報導

沃爾瑪上季獲利大大低於華爾街的預期，這家美國最大零售商感受到燃料成本上漲和庫存水平上升帶來的壓力。

該公司調升今年銷售財測，預計全年淨銷售額按固定匯率計算將成長約4%，高於之前預計的3%。但也調降獲利預期，相較於之前預期的中個位數成長，該公司預計今年每股獲利將下降約1%。

財務長比格斯(Brett Biggs)表示，燃料價格的大幅上漲、勞動力成本的上升和激進的庫存水平，都給公司帶來壓力。他說，有些商品未能如期上架；且由於「美國天氣異常涼爽」，烤架、植物和泳池等相關商品賣得不好。

此外，他說，沃爾瑪員工從疫情隔離中重返的速度比預期要快，導致公司本季部分時間人手過剩。但經過調度，挑戰已經解決。

CEO麥克迪倫(Doug McMillon)在財報聲明中指出，該公司的獲利「出乎意料，反映出不尋常的環境」。美國的通膨率處於近40年來最高水平。

截至4月29日的第1財季沃爾瑪的淨利從一年前的27.3億元或每股97分降至20.5億元或每股74分。不計項目，每股獲利1.3元。低於Refinitiv分析師預期的1.48元。

沃爾瑪的美國同店銷售額較去年同期成長3%，較前兩年成長9%。電商銷售額年增1%，較兩年前成長38%。

美國客戶的平均消費較去年同期增加3%。該公司網站和商店的交易持平。

沃爾瑪旗下倉儲俱樂部Sam’s Club的同店銷售額年增10.2%，兩年增加17.4%。

雜貨是沃爾瑪最大的銷售品類，也是最受重創的品類之一。根據勞工統計局未經調整的數據，4月食品成本年增9.4%。

比格斯說，隨著購物者尋求價值，沃爾瑪正在擴大雜貨的市占率。然而，食品銷售對獲利造成壓力，因為雞蛋和穀類食品等商品的利潤低於服裝和電子產品等非必需品。

沃爾瑪 匯率 華爾街

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