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股指跌深反彈 道指升431點

財經新聞組／綜合報導

美股17日走高，因市場試圖從大幅回落中反彈。

道瓊工業平均指數上漲431.17點或1.34%至3萬2654.59點。史坦普500指數上漲80.84點或2.02%至4088.85點。以科技股為主的那斯達克指數上漲321.73點或2.76%至1萬1984.52點。

波克夏控股公司披露持股後，花旗集團和派拉蒙全球股價飆升。花旗集團上漲7.47%，巴菲特(Warren Buffett)主導的企業集團透露在第1季增持了這家陷入困境的銀行近30億元股份。派拉蒙全球飆升15.35%，波克夏控股截至3月底持有價值26億元的股份。

其他方面，半導體類股攀升。在被Piper Sandler升評後，Advanced Micro Devices上漲8.73%。輝達上漲5.29%，高通上漲4.32%，美光科技上漲5.69%。

旅遊股大幅上漲。聯合航空上漲7.88%，達美航空上漲6.6%，美國航空上漲7.67%。

根據美國人口普查局的數據，4月消費者零售支出成長0.9%；不含汽車的核心零售額成長0.6%。

在發布優於預期的上季業績後，家得寶上漲1.67%。這家家居裝修零售商還調升了全年展望。

與此同時，沃爾瑪下跌11.38%；這家零售巨頭因物價上漲而獲利不足。該公司調升了銷售前景，但調降了獲利財測。

指數 波克夏 人口普查

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