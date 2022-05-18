投資人增持現金 看空後市

美國商銀最新公布的基金經理人調查結果顯示，隨著市場對全球經濟成長的樂觀情緒降至歷史低點，以及市場對滯脹甚至經濟衰退的擔憂加劇，投資 人正大舉囤積現金。

美國商銀分析師們表示，最新調查結果透露的訊息是：美股 跌勢可能會持續下去。

5月調查結果顯示，投資人現金水平觸及2001年9月以來最高，而對滯脹的擔憂則達到2008年以來最高水平，美國商銀將調查的結果描述為「相當悲觀」。這項對管理著8720億元資產的機構投資人進行的最新調查還顯示，投資人認為各大央行集體「轉向鷹派」是最大尾部風險，其次是全球經濟陷入衰退。

美國商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)在報告中表示，多數投資人認為當前美股很容易出現「熊市反彈」，但多數仍認為尚未觸及最終低點。調查結果顯示，緊隨衰退擔憂之後的是通膨風險和俄烏衝突；此外，看跌情緒的極端程度已足以觸發美國商銀分析模型的「買入」訊號，這是一種「反向指標」，用於預測進入股市的最佳時機。

調查還顯示，科技股處於自2006年以來最大規模的「看空狀態」。隨著利率上升，投資人對未來收益感到擔憂。

調查結果顯示，總體而言，投資人普遍為「現金多頭」，同時看漲大宗商品、醫療保健和消費性必需品類股，對於科技股、整體股市、歐股 以及新興市場則傾向看跌。

5月調查結果還顯示：投資人預計聯準會(Fed)在本輪緊縮周期中將升息7.9次，而4月調查結果為7.4次。自2020年5月以來，多數基金經理人繼續減持股票資產，並將部位轉向最具防禦性的類股如公用事業、消費性必需品和醫療保健類股，合計淨增持約43%。

最後，貨幣風險被視為金融市場穩定的最大潛在風險，超過地緣政治風險。