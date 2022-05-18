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拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

財經簡訊

財經新聞組／整理

家得寶上季銷售額史上最強

家得寶(Home Depot)調升全年展望，得益於該公司史上最強勁的第1季銷售額。該公司第1季淨利42.3億元，合每股4.09元，高於去年同期的41.5億元或每股3.86元，也高於分析師預計的3.68元。淨銷售額成長3.8%至389.1億元，超過預期的367.2億元。同店銷售額成長2.2%。

取代特斯拉 GM押寶Ultium

通用汽車(GM)在電動車科技上進行大量投資，押注其由電池、電機、軟體和其他單元組成的全新Ultium平台，能夠最終取代特斯拉、在2025年成為首屈一指的電動車製造商。Ultium平台的核心是電池，是GM與南韓LG Corp旗下LG Energy Solutions合作開發。

聯航52架波音777獲准復飛

聯合航空表示，2021年2月因引擎故障而停飛的52架普惠公司(Pratt & Whitney)提供動力的波音777客機，已獲美國聯邦航空管理局(FAA)批准重返天空。這些飛機占聯航運力的10%。聯航計畫本月底前逐步讓它們復飛，然後再擴展到國際航線。

零售額月增0.9% 年增8.2%

商務部報告，4月零售銷售額總體增加0.9%，略低於《道瓊》預期的1%。不含汽車的銷售額成長0.6%，優於預期的0.4%。數字未經通貨膨脹調整，因此它們既代表持續支出，也代表物價經濟以約40年來最快速度增加。與去年同期相比，總銷售額增加8.2%，不含汽車則成長10.9%。

全美汽油均價4元 加州逾6元

加州每加侖汽油平均價格已飆升至6元以上，為全美最昂貴。根據AAA的數據，加州加油站的平均價格17日達到創紀錄的每加侖6.021元，較上月上漲31分，較一年前上漲1.89元。加州的價格雖然極端，但全美的汽油價格都在上漲。全國平均水平17日達到創紀錄的4.523元，平均每州都超過4元。

洛杉磯港仍繁忙 經濟未衰退

貨物流動是經濟狀態的領先指標，美國最繁忙港口洛杉磯港的執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，儘管北京當局實行防疫封鎖措施，自中國運往該港口的貨物流量仍維持穩定，從載運商品的貨櫃數量來研判，目前並未出現美國消費者需求降溫的跡象。

加州 洛杉磯港 GM 汽車

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