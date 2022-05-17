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美股上市公司CEO薪酬 連6年創新高

財經新聞組／綜合報導
馬斯克去年名目薪酬為零。（歐新社）
馬斯克去年名目薪酬為零。（歐新社）

美股上市公司整體CEO薪酬再度刷新歷史新高。《華爾街日報》引用財報數據平台MyLogIQ統計，史坦普500成分股CEO平均年薪中位數達到1467萬元，連續第6年刷新歷史紀錄。

除了例行薪資外，美股CEO薪酬中很大一部分來自股權和期權。根據統計，2021財年美股CEO中薪酬最高的25人，薪酬中的股權占比達78%。

2021財年美股CEO薪酬排行榜居冠的是線上旅遊平台Expedia的CEO柯恩(Peter Kern)，個人薪酬達到2.96億元。他的薪酬包中基本上都是股票激勵，到期日都在2024年之後。預期在他目前3年合約內，董事會不會再授予更多股票。

排名第二位的是傳媒大亨扎斯拉夫(David Zaslav)，這位華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)的CEO去年薪酬達到2.46億元。排名第三位的是雲端計算平台軟體公司ServiceNow的麥克德莫特(Bill McDermott)，薪酬1.65美元。兩人的薪酬都必須達成一系列股價和業績目標後才能取得。

第四位是蘋果的庫克，9873萬元，第五位是和摩根大通的戴蒙(Jamie Dimon)，8443萬元。庫克薪酬暴漲的原因是他在2021年拿到任職蘋果CEO後的首份期權激勵；從2011年8月起算，蘋果市值已經從3500億元翻倍漲至2兆元以上。摩根大通也強調，戴蒙的薪酬扣掉特別獎勵外，與前一年相比基本沒有上漲。

在女性方面，史指成分股中只有不到30名女性CEO。收入最高的是AMD的蘇姿丰；在她2950萬元的薪酬中，有2510萬與股權激勵有關。

而上個財年史指成分股CEO中薪酬包低於500萬元的有16人，較前一年的25位有所下降。墊底的兩人是馬斯克的0元和巴菲特的37萬元，不過由於這兩人擁有大量公司股權，薪資收入低並不影響過去一年兩人身價暴漲數百億元。

庫克只能排在第四。（路透）
庫克只能排在第四。（路透）
巴菲特去年薪水不到100萬元。（路透）
巴菲特去年薪水不到100萬元。（路透）

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