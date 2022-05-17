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員工墮胎差旅費 星巴克補助

財經新聞組／綜合報導

星巴克16日表示，該公司將開始為尋求墮胎或性別確認的員工支付符合條件的差旅費。

參加星巴克保險計畫並尋求墮胎或性別確認程序的員工，如果在離家100英里範圍內無法提供這些服務，就符合資格報銷差旅費用。該福利還將擴展到參加星巴克醫療保健的任何家屬。

星巴克發言人表示，該公司仍在研究更多細節，例如福利何時生效。該公司在全美擁有24萬名員工。

在美國最高法院草案洩露後，這家咖啡連鎖店跟進亞馬遜、蘋果、微軟和Salesforce，為員工提供與墮胎相關的差旅費用。其他大型企業如沃爾瑪和迪士尼等則選擇對草案意見保持沉默。

星巴克以自由派而聞名，比如聲援同性婚姻和雇用難民，並延伸到跨性別權利。自2012年以來，其健康保險涵蓋了性別變更手術；自2018年之後更廣泛擴及性別確認程序，例如頭髮移植或乳房縮小手術。

NBC最新全美民調顯示，在最高法院將推翻憲法的墮胎意見草案洩露後，對墮胎權的支持達到歷史最高水平，近三分之二的美國人反對最高法院推翻1973年的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。這項具有里程碑意義的裁決確保女性墮胎權程序。

民調還發現，最高法院的這份意見草案並沒有顯著改變11月期中選舉前的整體政治環境，通膨和經濟仍是公眾最關切的首要問題，拜登總統的支持度降到40%以下；而高達75%的美國人說國家正朝著錯誤的方向前進，是NBC民調連續第4次超過70%，也是該民調34年來第5次達到75%以上。

根據民意調查，在60%的美國人中，有37%認為墮胎應該始終合法，有23%認為大部分時間合法。相較之下，只有37%認為墮胎應該是非法的，無論是例外(32%)還是沒有例外(5%)。

墮胎 星巴克 民調

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