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科技股拖累那指 史指震盪收低

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數在震盪中小幅走低，股指仍然無法從上周的跌勢中復元過來，而交易員也還在權衡美國經濟衰退的可能性。

道瓊工業平均指數上漲26.76點或0.08%至3萬2223.42點，盤中一度下跌0.8%。史指下跌15.88點或0.39%至4008.01點，早盤跌幅高達0.99%。那斯達克綜合指數下跌142.21點或1.2%至1萬1662.79點。

科技股拖累股市。包括Datadog、Cloudflare和Atlassian在內的幾家雲端公司暴跌，分別下跌10.72%、13.72%和6.3%。與此同時，電動車公司特斯拉下跌5.88%。

道指和史指分別較1月創下的歷史高點低12.3%和16.3%。那指較11月的紀錄高點下跌超過27%。

能源類股領漲史指，漲幅超過3%。西方石油表現最好，上漲5.68%。與此同時，馬拉松石油上漲3.65%。市場押注中國能從新冠疫情封鎖造成的經濟放緩中復甦，美國油價上漲3%。

其他顯著跑贏大盤包括醫療保健股。美國食品和藥物管理局(FDA)批准Mounjaro用於治療2型糖尿病，禮來公司上升2.66%。該藥物還在研究用於治療肥胖和超重的潛在用途。輝瑞上漲1.5%，AbbVie上漲1.3%。

此外，在捷藍航空宣布以每股30元敵意收購後，Spirit Airlines上漲13.49%。

指數 石油 雲端

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