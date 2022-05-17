美股最錢線／美股前景 多數交易員看空

金融服務公司嘉信理財(Charles Schwab)對交易員進行調查發現，超過半數預計美股在第2季將出現重大調整，而認為將表現良好的交易員不到三分之一。

嘉信理財交易和教育主管梅茲格(Barry Metzger)表示：「總體而言，第2季交易員的市場情緒無疑偏向看空。」

調查發現，通膨是受訪者最擔心的問題。有68%預計通膨將在2024年之前緩解，而32%的人預計會在2024年或之後消退。

其中32%選擇房地產 作為對沖通膨的工具，20%選擇黃金，18%選擇加密貨幣 或相關產品。而44%的交易員沒有對沖通膨風險。

另外，超過半數的交易員預計美股到2022年底會出現「俄羅斯熊市」(Russian Bear)，也就是在俄烏衝突影響下，道瓊工業指數 、史坦普500指數、那斯達克指數將在今年年底跌至熊市。其中60%預計會出現10-20%的中等跌幅，23%預計下跌1-10%，其他人則認為將下跌超過20%。

為了對沖地緣政治風險，28%的受訪者將資產轉為現金，15%買入黃金，11%買入加密貨幣，8%撤出新興市場，48%完全不作為。

不過，即使市場情緒非常悲觀，交易員們仍然看到投資機會。梅茲格指出，受訪者最看好能源、公用事業、材料和醫療保健類股；對消費性非必需品、房地產、IT和金融業最悲觀。

在交易主題方面，最看好網路安全、國防承包、農業、人工智慧和再生能源；最看壞的是自駕車、太空經濟、網路遊戲和ESG。

這項交易員情緒調查主要研究的是845名嘉信理財和德美利證券(TD Ameritrade)旗下交易員；這些人須一年內股票交易超過80次、期權交易超過12次，或曾進行期貨或外匯交易。調查在2022年4月6日至17日進行。