收購推特 傳馬斯克擬壓價

媒體報導，馬斯克暗示可能會尋求重新談判他的推特收購價格，並表示以較低價格達成交易並非「不可能」。馬斯克13日宣布暫停收購推特，以待平台上虛假和垃圾帳戶的比率有真正的結果，推特股價聞訊吐回所有漲幅；他估計有問題帳戶的比率至少有20%，但推特表示上季只占5%。

捷藍對Spirit發動敵意收購

在被拒絕收購報價幾天後，捷藍航空(JetBlue Airways)開始對Spirit Airlines發動全現金敵意收購。之前提出每股33元收購要約的捷藍航空正與Frontier Group Holdings展開對Spirit的收購戰，宣稱這筆交易將有助於與控制近80%航空客運市場美國「四大」航空公司進行競爭。

高盛調降GDP和史指預測

高盛調降今年美國經濟成長預測值為2.4%，2023年將成長1.6%，低於之前預測的2.6%和2.2%。高盛也計算了史坦普500指數 的全年預測。基本假設是2022年以4300點收盤，最壞的假設是全面衰退，重創美國經濟，史指將進一步下跌10%至3600點。

5月紐約州製造業指數收縮

紐約Fed統計，5月紐約州製造業活動意外收縮，為3個月來第二次，反映訂單和出貨量大幅下降。一般商業狀況指數下跌36點至-11.6；小於零代表經濟收縮。新訂單指數下降近34點至-8.8。出貨量指數下降50點，為疫情以來最快跌速。對未來6個月預期略有改善，但仍遠低於2021年底水平。

分析師：特斯拉 正流失市占

Bernstein分析師薩肯納吉(Toni Sacconaghi)給予特斯拉「跑輸大市」評級，目標價450元。他表示，到目前為止，占有20%市場的特斯拉仍是全球領先的電動車公司，但由於缺乏新產品上市，特斯拉實際上2021年已流失部分市占率。

凱雷39億元收購ManTech

美國國防承包商ManTech International Corp接受私募股權公司凱雷集團(Carlyle Group Inc)的39.3億元全現金收購交易。凱雷出價每股96元，較ManTech 13日收盤價溢價17%。企業估值為42億元。ManTech為情報界、五角大廈和其他政府機構提供國防和非國防承包服務。