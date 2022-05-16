我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

郵輪上養老 退休族新風潮

文／周芳苑

今年72歲的法施曼(Jeff Farschman)曾是洛克西德馬丁(Lockheed Martin)公司副總裁，近20年來花一半以上時間在郵輪上，享受黃金歲月。

不過，法施曼與許多郵輪乘客不盡相同，多數人偶而登船旅遊，法施曼幾乎在海上生活，搭船在世界各地海洋和水道上旅行起碼占了一半時間。他在德拉瓦州從小長大的地方附近仍有住所，但如今已是日漸增多的船上退休族一員，等於在郵輪上過退休生活。

法施曼說，除了新冠疫情期間，每年都在船上七、八個月。

法施曼並非打從一開始搭郵輪就想住在船上。2004年艾凡颶風(Hurricane Ivan)襲擊時，他被困在加勒比海郵輪上，不斷延長在船上的時間。

將近20年後，法施曼如今盡可能在海上生活、縮短在岸上的時間，成為「海上退休人員」(retirees-at-sea)，疫情期間，疾病控制預防中心(CDC)關閉全美港口郵輪，他只好重回陸地。

疫情下，法施曼一連19個月未搭船出海，是近20年來最長的陸上生活紀錄；主要航線設立明確防疫健康協議後，長期渡輪一族便迫不及待重返船上，儘管陸續爆發船上疫情，對於法施曼這樣的人來說，登船出海很安全。

儘管新冠疫情一度導致郵輪業動盪，在郵輪上養老退休越來越受關注。

長期搭郵輪出海的老奶奶作家李·瓦赫施泰特(Lee Wachtstetter)寫了一本回憶錄，描述她在丈夫去世後搭郵輪生活12年；此外，法施曼藉助船上無線網路WiFi在她的部落格記錄海上冒險經歷，她覺得船上網路更可靠，但不便宜。

專門為海上退休人員服務的喬治亞州金融諮詢業者Goodwin Investment Advisory Services顧問和創意品牌經理布魯斯(Tara Bruce)說，多數郵輪上的WiFi功能強大，即使操作視訊程式Zooms都綽綽有餘。

從很多層面看，在郵輪退休合情合理。根據國際郵輪協會(Cruise Lines International Association)，2018年搭郵輪的2850萬人中，三分之一超過60歲，過半乘客超過50歲。

不僅如此，郵輪提供老人家追求成長的許多基本要素，諸如有組織的活動、良好醫療保健，而且船上有志同道合的旅遊族。

在郵輪上退休也被證明符合經濟考量。

布魯斯說，在郵輪上過生活，付一筆錢就可滿足生活各項需求，包括食物、住房、娛樂；較貴的豪華郵輪價格每天達250元，但有些已降至89元，比輔助護理或其他類型的老人生活便宜。

像法施曼這樣不斷搭船的長期顧客可累積點數、享用高級膳食、飲料、水療和其他活動，每次航行輕輕鬆鬆累積數百美元。

郵輪業最近推出一次出航持續至少50天、服務更精緻的「世界航行」或「大航行」，助長海上退休風潮。例如，Holland America公司推出71天的非洲大航行(Grand Africa Voyage)，停靠21國25個港口，另有為期127天的大世界航行(Grand World Voyage)，共造訪30國、停靠61個港口。

Holland America公關總監埃爾夫約德(Eric Elvejord)說，該公司推出Collectors Voyages可讓退休人員避免重複停靠在同樣港口，而且提供10%、15%折扣。

目前很少有郵輪行程專門瞄準退休人員，但專業代理商已意識到這一個利潤豐厚的顧客群。

維吉尼亞州郵輪業者Cruise Web推出「海上老人生活計畫」(Senior Living at Sea)，不僅為退休人員制訂行程，並協助預訂船艙，還處理岸上接送、換船、簽證和保險等事項。

CruiseWeb資深營銷和運營協調員哈里斯(Michael Harris)說，有些顧客已加入一年多，通常縮小陸上永久住房，甚至搭船期間出租資助渡輪費用。

海上退休風潮最讓人期待的或許是純居住輪船，例如已有20年歷史的The World、以及即將登場的MV Narrative，The World有165套個人船上住宅，規模大得多的MV Narrative預訂2024年出海，有547套一房至四房公寓。

海上住房可不便宜。MV Narrative房價介於100萬元到800萬元，另有12年和24年租約，數量有限，起價50萬元；除了房價，還要按月按年支付燃料、港口費、所得稅和管家費等。

郵輪 退休 疫情

上一則

今年歐元兌美元 估貶至平價水準

下一則

理財Q&A／子女大學學費 越早存越好

延伸閱讀

難忘的事

難忘的事
全球哪邊塞港嚴重？平均在港時間上海2.12天 美西7.8天

全球哪邊塞港嚴重？平均在港時間上海2.12天 美西7.8天
支持？反對？墮胎觀點 民調：始終矛盾

支持？反對？墮胎觀點 民調：始終矛盾
美西港口勞資雙方下周協商新勞動契約 有共識避免添亂

美西港口勞資雙方下周協商新勞動契約 有共識避免添亂

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命

洛市熱鬧的中央市場入口處槍擊案1死 顧客瘋狂逃命