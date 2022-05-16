郵輪上養老 退休族新風潮

今年72歲的法施曼(Jeff Farschman)曾是洛克西德馬丁(Lockheed Martin)公司副總裁，近20年來花一半以上時間在郵輪 上，享受黃金歲月。

不過，法施曼與許多郵輪乘客不盡相同，多數人偶而登船旅遊，法施曼幾乎在海上生活，搭船在世界各地海洋和水道上旅行起碼占了一半時間。他在德拉瓦州從小長大的地方附近仍有住所，但如今已是日漸增多的船上退休 族一員，等於在郵輪上過退休生活。

法施曼說，除了新冠疫情 期間，每年都在船上七、八個月。

法施曼並非打從一開始搭郵輪就想住在船上。2004年艾凡颶風(Hurricane Ivan)襲擊時，他被困在加勒比海郵輪上，不斷延長在船上的時間。

將近20年後，法施曼如今盡可能在海上生活、縮短在岸上的時間，成為「海上退休人員」(retirees-at-sea)，疫情期間，疾病控制預防中心(CDC)關閉全美港口郵輪，他只好重回陸地。

疫情下，法施曼一連19個月未搭船出海，是近20年來最長的陸上生活紀錄；主要航線設立明確防疫健康協議後，長期渡輪一族便迫不及待重返船上，儘管陸續爆發船上疫情，對於法施曼這樣的人來說，登船出海很安全。

儘管新冠疫情一度導致郵輪業動盪，在郵輪上養老退休越來越受關注。

長期搭郵輪出海的老奶奶作家李·瓦赫施泰特(Lee Wachtstetter)寫了一本回憶錄，描述她在丈夫去世後搭郵輪生活12年；此外，法施曼藉助船上無線網路WiFi在她的部落格記錄海上冒險經歷，她覺得船上網路更可靠，但不便宜。

專門為海上退休人員服務的喬治亞州金融諮詢業者Goodwin Investment Advisory Services顧問和創意品牌經理布魯斯(Tara Bruce)說，多數郵輪上的WiFi功能強大，即使操作視訊程式Zooms都綽綽有餘。

從很多層面看，在郵輪退休合情合理。根據國際郵輪協會(Cruise Lines International Association)，2018年搭郵輪的2850萬人中，三分之一超過60歲，過半乘客超過50歲。

不僅如此，郵輪提供老人家追求成長的許多基本要素，諸如有組織的活動、良好醫療保健，而且船上有志同道合的旅遊族。

在郵輪上退休也被證明符合經濟考量。

布魯斯說，在郵輪上過生活，付一筆錢就可滿足生活各項需求，包括食物、住房、娛樂；較貴的豪華郵輪價格每天達250元，但有些已降至89元，比輔助護理或其他類型的老人生活便宜。

像法施曼這樣不斷搭船的長期顧客可累積點數、享用高級膳食、飲料、水療和其他活動，每次航行輕輕鬆鬆累積數百美元。

郵輪業最近推出一次出航持續至少50天、服務更精緻的「世界航行」或「大航行」，助長海上退休風潮。例如，Holland America公司推出71天的非洲大航行(Grand Africa Voyage)，停靠21國25個港口，另有為期127天的大世界航行(Grand World Voyage)，共造訪30國、停靠61個港口。

Holland America公關總監埃爾夫約德(Eric Elvejord)說，該公司推出Collectors Voyages可讓退休人員避免重複停靠在同樣港口，而且提供10%、15%折扣。

目前很少有郵輪行程專門瞄準退休人員，但專業代理商已意識到這一個利潤豐厚的顧客群。

維吉尼亞州郵輪業者Cruise Web推出「海上老人生活計畫」(Senior Living at Sea)，不僅為退休人員制訂行程，並協助預訂船艙，還處理岸上接送、換船、簽證和保險等事項。

CruiseWeb資深營銷和運營協調員哈里斯(Michael Harris)說，有些顧客已加入一年多，通常縮小陸上永久住房，甚至搭船期間出租資助渡輪費用。

海上退休風潮最讓人期待的或許是純居住輪船，例如已有20年歷史的The World、以及即將登場的MV Narrative，The World有165套個人船上住宅，規模大得多的MV Narrative預訂2024年出海，有547套一房至四房公寓。

海上住房可不便宜。MV Narrative房價介於100萬元到800萬元，另有12年和24年租約，數量有限，起價50萬元；除了房價，還要按月按年支付燃料、港口費、所得稅和管家費等。