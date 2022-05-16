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股神加碼西方石油 索羅斯押電動車

財經新聞組／綜合報導
巴菲特執掌的波克夏公司，再度敲進西方石油公司股票。（美聯社）
巴菲特執掌的波克夏公司，再度敲進西方石油公司股票。（美聯社）

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度敲進西方石油公司（Occidental Petroleum，OXY）股票，在這家能源巨擘的持股比擴大到15.3％。另一位知名投資人索羅斯的投資基金，上季則繼續加碼電動車新創Rivian。兩位同為91高齡的富豪投資人，對於「能源」的看法顯然不太一致。

根據13日的申報文件，波克夏5月10和14日共加碼約90萬股西方石油的股票，在這家石油公司的持股因而增至1億4320萬股，價值約85億美元。西方石油13日股價收漲8.21%至每股64.08美元，今年來股價已暴漲121％，相較下，美股大盤標普500指數今年來下跌15.6％。

由於持有西方石油逾10％股權，法令規定波克夏必須得在兩個工作天內向美國證管會（SEC）提交其交易資料。

此舉可能會加劇市場猜測，認為波克夏將進一步增持西方石油股權至20％，或有意出價買下整個公司。

拜石油和天然氣價格急漲所賜，西方石油第1季調整後的每股盈餘為2.12美元，遠優於市場預期及一年前的每股虧損15美分。該公司今年來股價翻漲逾一倍，但本益比仍僅約七倍。

另外，億萬富豪索羅斯（George Soros）的投資基金上季加碼買進電動車製造商Rivian ，並敲進另兩家電動車蔚來汽車（Nio）和Lucid Motors。

索羅斯基金2月即披露購買近2000萬股Rivian股票，當時價值約20億美元。

由於Rivian的股價今年大幅下跌，這筆投資尚未獲得回報，不過13日提交的申報資料顯示，索羅斯基金截至3月31日的一季間又買進600萬股，顯然在Rivian第1季股價腰斬之際，索羅斯繼續加碼Rivian。

Marketwatch估算，索羅斯基金如今持有的Rivian股票達到大約2590萬股，價值約6.93億美元。Rivian的股價今年重挫約74%。

申報資料也披露，索羅斯基金出清電動車製造商Fisker和汽車製造商通用汽車（GM）持股。

此外，索羅斯還出清Lyft和派樂騰（Peloton）的持股。至於新增的投資則包括美國銀行、Etsy和Eventbrite。

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