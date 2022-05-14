加徵企業稅可制伏通膨？貝佐斯推文批拜登「誤導」

亞馬遜創辦人貝佐斯。 路透

最近有關推特 的勁爆消息不斷，最新發展是前世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯 推文槓上美國總統拜登 。

彭博資訊報導，這場言辭交鋒的導火線是拜登13日晚間推文說：「想要把通膨壓下來嗎？且讓我們確定最富有的企業繳了該繳的一份稅。」

這番話引起貝佐斯不滿，他隨後也推文，批評拜登此話意味要富有企業繳稅就能馴伏通膨，簡直是「誤導」人。

貝佐斯說：「新成立的『假訊息委員會』應當審查（拜登）這則推文，或者，也許有必要成立一個新的『不當推論委員會』（Non Sequitur Board）。」美國國土安全部4月宣布成立「假訊息治理委員會」（Disinformation Governance Board）。

他還說：「討論提高企業稅，沒問題。討論馴伏通膨，很重要。但把兩者混為一談，根本是誤導。」

2021年亞馬遜全球營收達4,690億美元，在美國繳了37億美元的稅金。外界常批評這家電商巨人所繳的聯邦稅金不足，與其規模不成比例。貝佐斯身為全球第二大富豪，也經常被拿來當作凸顯「所得不平等」問題的代表人物。

貝佐斯雖然挨批慣了，但顯然不準備再躺著挨槍；這回淪為美國打通膨的槍靶。

在前任美國總統川普主政時期，旗下擁有華盛頓郵報的貝佐斯和亞馬遜經常是川普推文攻擊目標。川普常試著淡化華郵的調查報導，指稱一切都是因為他和貝佐斯有過節。

但這回卻是貝佐斯第一次公然槓上拜登。不過，13日貝佐斯恰好在推特上很活躍，除了推文與拜登爭論外，貝佐斯也與其他推特用戶討論太空松鼠和閱讀障礙話題。

推特最近頻頻登上媒體標題，因為新全球首富馬斯克上個月提議要收購推特並且讓公司下市，但日前馬斯克推文表示「暫時擱置」這樁收購案，等待清查這個社群媒體平台上的假帳號數目。