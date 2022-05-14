榮景再現…旅遊業砸40億加強行銷廣告 迎接後疫情旺季

Airbnb更新其App和官網，讓用戶可分時訂房。（路透）

美國旅遊業者正在行銷上投入巨資，以吸引更多人在其應用程式和官網上預訂航班和住宿，希望在即將到來的夏季迎來後疫情 旅遊業榮景。

由於厭倦疫情的美國人對旅遊的空前需求，疫情期間最大受害者如Airbnb Inc、Booking Holdings Inc、Expedia Group Inc和Tripadvisor等公司正在迅速採取行動。

根據非營利組織美國旅遊協會(USTA)4月發布的數據，大約6成的美國人計畫今年至少進行一次夏季旅行。

Bernstein分析師克拉克(Richard Clarke)表示：「這可能是我們一生中最重要的夏天，沒有人會想錯過。」

根據市場研究公司Insider Intelligence的數據，今年美國旅遊業預計將花費14.2%或約40億元的行銷預算 用於數位廣告。

即使預計支出的增加會在短期內減少獲利，但旅遊需求飆升帶來的收益可能遠遠超過成本。

HotelPlanner CEO亨切爾(Tim Hentschel)指出，「客戶已準備好為訂位支付高價。他們過去2年存了不少錢，因此即使通貨膨脹，仍有夠多的客戶願意支付更高的價格來獲得旅遊的機會。」

根據Adobe的數位經濟指數，3月美國國內航班機票價格環比上漲15%，但這種上漲並未影響機位需求，代表美國人至少可以無視通膨飆升的影響。

旅遊公司也在全力以赴吸引度假者，並採取一切的措施，從美化官網到提供創新服務。

Airbnb財務長史蒂芬森(Dave Stephenson)本月稍早表示，該公司正在增加「行銷資金」，但占營收 的百分比將保持相對穩定。

與此同時，Booking表示，預計第2季行銷支出占其總訂房量的比率將略高於疫情前水平；而競爭對手Expedia預計將「全力用於旅遊復甦」。

Booking的行銷費用占其第1季總營運費用的46%左右；而Expedia的銷售和行銷支出占成本和費用近60%。