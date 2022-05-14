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當蘋果也開始大跌 前景不太妙

財經新聞組／綜合報導

蘋果股價本周一度跌入熊市，拖累道瓊工業指數和那斯達克指數。由於擔心聯準會(Fed)升息、消費者信心減弱、通膨上升和全球供應鏈挑戰，幾乎所有行業都在拋售股票

蘋果面臨一些供應鏈挑戰，但其業務前景並未發生明顯變化。

該公司通常被視為投資人存放資金的「安全港」。它與其他股票一起被拋售的事實對其他股票來說是個壞訊號，也是投資人信心惡化的一個跡象。

Renaissance Macro Research分析師迪葛拉夫(Jeff DeGraff)表示，在熊市中，無處可藏，包括蘋果在內，「對於科技來說，當它們開始占據領頭地位時，這更明白代表它們開始主導一切。」

Datatrek聯合創始人柯拉斯(Nick Colas)表示，「我們的假設是蘋果的跌勢將持續，不是因為我們對本季iPhone出貨量或服務收入完全無知，而是因為我們相信一旦投資人開始出售最被看好的個股，通常跌勢不會只有一天。」

蘋果仍然擁有龐大的現金流，這讓它能夠忍受經濟放緩並將獲利返還給股東。該公司在3月當季產生280億元的經營現金流，總銷售額為973億元。該公司宣布本季將斥資270億元回購自家股票並支付股利。

消費者信心的減弱並沒有開始損害iPhone的銷售。事實上，在3月當季，除了iPad之外，蘋果的每一項業務都出現成長。蘋果將iPad的衰退歸咎於晶片短缺。

但即使蘋果開始感受到宏觀經濟環境惡化的影響，它仍然是一家擁有全球知名品牌、高利潤率、主要購物中心的專賣店以及一系列吸引富人和世界各地消費者的相關產品和服務的公司。

更重要的是，如果成長放緩，蘋果將繼續創造巨額利潤和銷售額——即使它不再是世界上最有價值的公司。

蘋果 股票 投資

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