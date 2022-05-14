史指跌近熊市 經濟衰退前兆

在近日驚人的跌勢下，史坦普500指數已較52周高點回撤近20%，這對經濟而言不是一個好兆頭。

史指12日盤中一度下跌1.9%，距熊市 僅30點之遙，收盤前最後一小時才拉回。本周史指連續第6周走跌，創2011年6月以來最長下跌行情。市場越來越深信，聯準會(Fed)的緊縮行動將導致經濟陷入衰退，讓美股在18周內蒸發掉近10兆元市值。

雖然經濟數據和預測仍顯示GDP正在擴張，但股市一旦踏入熊市，本身就是經濟衰退的先兆。部分原因是對前景發出悲觀訊號，另一部分原因則是股票價值縮水對消費者信心產生影響。

過去95年間，史指數經歷過14次熊市。其中只有1987年和1966年美國經濟沒有在一年內出現萎縮。在這95年間，美國經濟總共經歷過15次衰退，只有3次史指沒有跌入熊市。

CFRA首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示，自二戰以來的熊市擁有4個共同特點：Fed緊縮、殖利率 曲線倒掛、地緣政治緊張局勢、12個月內發生經濟衰退。

他指出，「今年以來始終存在的一個問題是：我們會陷入衰退嗎？」「Fed最終面臨的可能是經濟衰退而非軟著陸。」他還補充說，升息周期啟動之初，通膨率通常低於聯邦基金利率，而現在恰恰相反。

但並非所有人都認同這樣的看法。

John Hancock Investment Management聯席首席投資策略師羅蘭(Emily Roland)指出，「我們依然認為有辦法避免衰退。」這意味著「當前這輪跌勢有可能相較與衰退相關的熊市更為溫和」。

她的數據也支持這一點。1950年以來，非經濟衰退期的熊市平均持續1.6年，而經濟衰退期的熊市則平均要持續4年。非經濟衰退期的熊市平均跌幅為27.4%，而經濟衰退期的熊市平均跌幅達到37.6%。