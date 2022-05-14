我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

史指跌近熊市 經濟衰退前兆

財經新聞組／綜合報導

在近日驚人的跌勢下，史坦普500指數已較52周高點回撤近20%，這對經濟而言不是一個好兆頭。

史指12日盤中一度下跌1.9%，距熊市僅30點之遙，收盤前最後一小時才拉回。本周史指連續第6周走跌，創2011年6月以來最長下跌行情。市場越來越深信，聯準會(Fed)的緊縮行動將導致經濟陷入衰退，讓美股在18周內蒸發掉近10兆元市值。

雖然經濟數據和預測仍顯示GDP正在擴張，但股市一旦踏入熊市，本身就是經濟衰退的先兆。部分原因是對前景發出悲觀訊號，另一部分原因則是股票價值縮水對消費者信心產生影響。

過去95年間，史指數經歷過14次熊市。其中只有1987年和1966年美國經濟沒有在一年內出現萎縮。在這95年間，美國經濟總共經歷過15次衰退，只有3次史指沒有跌入熊市。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，自二戰以來的熊市擁有4個共同特點：Fed緊縮、殖利率曲線倒掛、地緣政治緊張局勢、12個月內發生經濟衰退。

他指出，「今年以來始終存在的一個問題是：我們會陷入衰退嗎？」「Fed最終面臨的可能是經濟衰退而非軟著陸。」他還補充說，升息周期啟動之初，通膨率通常低於聯邦基金利率，而現在恰恰相反。

但並非所有人都認同這樣的看法。

John Hancock Investment Management聯席首席投資策略師羅蘭(Emily Roland)指出，「我們依然認為有辦法避免衰退。」這意味著「當前這輪跌勢有可能相較與衰退相關的熊市更為溫和」。

她的數據也支持這一點。1950年以來，非經濟衰退期的熊市平均持續1.6年，而經濟衰退期的熊市則平均要持續4年。非經濟衰退期的熊市平均跌幅為27.4%，而經濟衰退期的熊市平均跌幅達到37.6%。

熊市 殖利率 投資

上一則

估手機出貨量大減 中芯國際Q2保守看待

下一則

富比世企業榜 工行痛失10連冠 降至第2位

延伸閱讀

美股跌深反彈 早盤漲逾200點、逃過熊市

美股跌深反彈 早盤漲逾200點、逃過熊市
美商銀：大型股仍有下行風險

美商銀：大型股仍有下行風險
蘋果跌入熊市 道指連挫六日

蘋果跌入熊市 道指連挫六日
大摩：亞股和新興市場進入熊市最後階段

大摩：亞股和新興市場進入熊市最後階段

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國