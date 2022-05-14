波音787恢復交機文件不齊

知情人士表示，美國聯邦航空管理局(FAA)已告知波音公司，其申請重新向航空公司交機787的文件並不完整。FAA在波音公司於4月下旬提交的文件中發現了一些遺漏，並將其中的一部分送回了這家飛機製造商。這是否會導致交機再度延遲還為時過早。由於生產缺陷，787交機過去一年一直被暫停。

傳特斯拉 暫停進軍印度

消息人士透露，在未能爭取到降低進口闗稅後，特斯拉已暫停在印度銷售電動車的規畫，放棄尋找展廳空間，並重新調配當地分支團隊。特斯與印度政府一年多來的談判一直陷入僵局，因為特斯拉試圖爭取以較低關稅銷售自美國和中國進口電動車，來測試印度市場需求。

Novavax有信心FDA授權疫苗

Novavax有信心其新冠病毒疫苗將在今年夏初獲得美國食品和藥物管理局(FDA)諮詢委員會的認可。FDA委員會定於6月7日開會審查Novavax的申請。獲得獨立專家組成的委員會認可，意味著藥物監管機構幾乎可以肯定會迅速授權2劑疫苗在美國使用，成為一年多來首支在美上市的新疫苗。

聯航與機師工會達合約協議

聯合航空及其機師工會已就新合約條款達成協議，這是自新冠疫情開始以來達成協議的第一家主要航空公司。疫情危機攪動了整個航空業，加劇了機師短缺和培訓壓力。航空公司機師協會(ALPA)和聯航沒有透露交易條款，但可能包括更高的薪酬和其他福利。

4月進口物價持平 年增12%

由於石油成本下降抵消了食品和其他產品的上漲，4月進口物價意外持平，進一步顯示通膨可能已經見頂，但仍將保持高位。勞工部表示，4月進口物價較上年同期上漲12.0%；第1季上漲6.8%。不包括燃料和食品的核心進口物價上漲0.4%；較上年同期成長6.9%。

消費者信心指數 近11年新低

5月密西根大學消費者信心指數從4月的65.2降至59.1，為2011年8月來最低水平。當前指標降至63.6，為13年來最低水平；未來指標下降6.2，抹去4月大部分漲幅。消費者預計明年物價將上漲5.4%，連續3個月保持在40年高點；並預計未來5到10年物價將以每年3%的速度上漲，與4月持平。