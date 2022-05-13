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鮑爾警告美國經濟將承受一些痛苦 暗示仍可能一次升3碼

編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示，Fed仍有可能一次升息3碼。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示，Fed仍有可能一次升息3碼。路透

美國聯準會（Fed）主席鮑爾12日警告，要將通膨率壓低到2%目標，將會造成經濟的「一些痛苦」；要解決物價高漲，又不致使經濟陷入衰退，可能須依賴一些Fed無法掌控的因素。這是鮑爾迄今以來對經濟及通膨展望最為悲觀的發言，他也暗示，Fed仍有可能一次升息3碼。

鮑爾接受訪問時，重申Fed決心壓低通膨，並強調既要達到此一目標，又不致引發就業流失及可能發生的經濟衰退，將是Fed的一大挑戰。

他說，「使通膨率降到2%目標水準的過程中，也可能包括一些痛苦；但最痛苦的事，終究是我們未能做到，而高通膨率仍在經濟體系之中落地生根」。

他也指出，「至於我們能否達成軟著陸的問題，事實上可能需要依賴一些不是我們所能控制的因素。但我應該掌控各項可以掌控的因素；需求面確有一些事要做」。

鮑爾上周曾表示，Fed目前「未積極考慮」一次升息3碼，但他12日也試圖澄清Fed的態度，「如果情況比我們的預期要好，則我們準備少動一點。如果比我們的預期更糟，我們就準備多動一點」。

鮑爾為Fed迄今的行動提出辯護，但也承認一開使還能做得更妥當一些，「如果我們早一點提高利率，情況可能會更好一些。我不確定兩者間的差別究竟有多大，但我們必須依據當時所了解的情況及時做出決策，而我們之前已經盡己所能」。

鮑爾 升息 就業

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