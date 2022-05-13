蘋果跌入熊市 道指連挫六日

由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。

道瓊工業平均指數 下跌103.81點或0.33%至3萬1730.3點，連續第6天下跌。史坦普500指數下跌5.09點或0.13%至3930.08點。那斯達克綜合指數微升6.73點或0.06%至1萬1370.96點。

早盤道指一度上漲80點至盤中高點，而那指上漲1.6%。盤中最低道指一度下跌逾500點，而那指下跌2.25%。

史指創下今年新低，收盤較52周高點下跌逾18%，更接近熊市 區域。隨著科技股繼續受到重創，那指已較歷史高點下跌超過30%。

一些嚴重被放空的個股出現軋空，領漲早盤的短暫反彈。Lucid飆升13.2%，而GameStop和AMC分別上漲30%和20%，隨後漲幅回落。Rivian Automotive在公布最新財報業績後也飆升17.96%。而早盤一度觸及2年低點的Carvana飆升24.67%。

蘋果下跌2.69%，跌入熊市，較52周高點下跌22%。在此同時，亞馬遜和Meta Platforms反而分別上揚1.48%和1.32%。

與此同時，迪士尼 跌至2年低點，下跌0.86%。這家媒體巨頭的串流媒體用戶成長高於預期，但警告新冠疫情對亞洲公園業務的影響。

衡量批發價格的生產者物價指數(PPI)同比上漲11%。