我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

財經新聞組／綜合報導

由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。

道瓊工業平均指數下跌103.81點或0.33%至3萬1730.3點，連續第6天下跌。史坦普500指數下跌5.09點或0.13%至3930.08點。那斯達克綜合指數微升6.73點或0.06%至1萬1370.96點。

早盤道指一度上漲80點至盤中高點，而那指上漲1.6%。盤中最低道指一度下跌逾500點，而那指下跌2.25%。

史指創下今年新低，收盤較52周高點下跌逾18%，更接近熊市區域。隨著科技股繼續受到重創，那指已較歷史高點下跌超過30%。

一些嚴重被放空的個股出現軋空，領漲早盤的短暫反彈。Lucid飆升13.2%，而GameStop和AMC分別上漲30%和20%，隨後漲幅回落。Rivian Automotive在公布最新財報業績後也飆升17.96%。而早盤一度觸及2年低點的Carvana飆升24.67%。

蘋果下跌2.69%，跌入熊市，較52周高點下跌22%。在此同時，亞馬遜和Meta Platforms反而分別上揚1.48%和1.32%。

與此同時，迪士尼跌至2年低點，下跌0.86%。這家媒體巨頭的串流媒體用戶成長高於預期，但警告新冠疫情對亞洲公園業務的影響。

衡量批發價格的生產者物價指數(PPI)同比上漲11%。

指數 熊市 迪士尼

上一則

劉揚偉：鴻海訂單能見度比預期好

下一則

人行穩經濟 提四點對策 面對下行風險「該出手時就會出手」

延伸閱讀

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
通膨數字仍高 股指先升後跌

通膨數字仍高 股指先升後跌
美股最錢線／科技股失寵 能源成新歡

美股最錢線／科技股失寵 能源成新歡
史指重返4000 科技股推高那指

史指重返4000 科技股推高那指

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼