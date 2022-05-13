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美股最錢線／散戶逢低買進 偏好科技股

財經新聞組／綜合報導

根據經紀公司德美利證券(TD Ameritrade)國際教育主管卡林(AJ Kahling)的說法，散戶投資人在最近美股動盪中繼續逢低買入，甚至特別偏好科技股，即使該類股大跌。

他表示，「根據我們剛出爐的德美利證券『投資人動向指數』，散戶交易人確實在繼續逢低買入。」 德美利證券聲稱其投資人動向指數是「第一個以真實投資行為為基礎的指數」。

卡林說，「我們看到的一個有趣的現象是：科技股仍然是強勁的買入標的。」

全球大型科技公司在最近3個交易日內市值縮水超過1兆元。

截至11日收盤，華爾街以科技股為主的那斯達克綜合指數今年以來已暴跌逾27%。

亞洲股市的跌幅更大，香港恆生科技指數跌幅超過29%。在中國，上證科創50指數同期下跌超過28%。

卡林表示，投資人似乎將科技股的下跌解讀為買入機會，「他們認為這些股票出現可以買進的機會，這是過去2年來沒有過的。如果在新冠疫情初起時錯過了23天的跌勢，那麼現在可能是最佳的進場良機。」

他說，大部分散戶進場發生在4月底左右，而不是年初。

他補充指出，「我們認為當前的情況是人們在等待，你知道，就是等到股價跌至技術面支撐點時才跳入市場買進。」

德美利證券統計散戶最喜歡買進的個股，包括重量級晶片製造商台積電和美國軟體公司Adobe。

卡林說，「我認為客戶在說：『注意了，這些股票幾乎是跳樓大拍賣』。」並補充說台積電的股價已經跌至2020年10月以來最低水平。

他說，「這是新加坡德美利證券客戶的統計，但美國和新加坡在內的整體客戶群也買進大量科技個股，像是推特、輝達、AMD。」「無論是新加坡還是整體的德美利證券客戶，很多人都在買進科技股。」

指數 證券 投資

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