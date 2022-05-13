剎車問題 賓士召回30萬輛

賓士近30萬輛2006-2012年出廠的車子剎車系統有問題，賓士請車主暫時停開，將免費拖回廠修理。這批召回的車子包括ML、GL和R級。賓士指出，濕氣可能跑進剎車增壓器四周的空間，造成腐蝕作用，導致真空漏氣，降低剎車效能，甚至剎車失靈。

通膨不減 4月PPI年增11%

勞工統計局報告，4月份批發物價進一步上漲，生產者物價指數(PPI)環比上漲0.5%，同比上漲11%，低於3月創紀錄的11.5%。接受道瓊調查的經濟學者預期月增0.5%。剔除食品、能源和貿易服務的核心PPI上漲0.6%，同比上漲6.9%，較上月的7.1%下降。

汽油均價4.418元 再創新高

根據美國汽車協會(AAA)的數據，一加侖汽油的全美平均價格12日達到4.418元。價格未經通貨膨脹調整。根據GasBuddy的德哈恩(Patrick De Haan)的說法，消費者現在每加侖汽油支付的費用比上個月增加了32分，相當於整體而言每天多花1.25億元。汽油價格較去年高出每加侖1.41元。

首申失業金 人數 2月來新高

勞工部 表示，截至5月7日當周初請失業金人數增加1000人，經季節調整後為20.3萬人，為2月來新高，高於預期的19.5萬人。4周移動平均值19.2萬人。有一周時間落差的續領失業金人數134.3萬人，較前周修正後的138.7萬人減少4.4萬人，低於預期的138萬人；4周移動平均值138.5萬人。

飛機票太貴 訂位減17%

根據Adobe的報告，4月美國航空公司訂位數較3月下降17%；這是機票價格超過疫情 前水平，航空旅遊需求降溫的初步跡象之一。報告顯示，4月消費者在國內機票上花費了78億元，較上月下降13%。但國內機票需求仍高於2019年水平。4月機票價格較2019年同期上漲27%，較3月上漲8%。

Beyond Meat跌近IPO價

Beyond Meat股價下跌4.17%報25.08元，幾乎低於首次公開募股(IPO)價格，因投資人擔心這家純素肉類製造商成本上升，無法應對日益激烈的競爭。該公司第1季營運現金從一年前約3100萬元飆升至1.65億元，但分析師擔心高昂的通膨成本很快就會侵蝕這些營運現金。