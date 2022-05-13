通膨高漲 食物銀行難以為繼

華盛頓州 肯尼維克(Kennewick)居民肯戴爾·努納梅克(Kendall Nunamaker)等一家五口本月難以負擔受通貨膨脹影響而漲價的天然氣 等家庭日常開銷及房貸；他們轉向食物銀行求救，卻發現食物銀行的供應量也受需求增加、捐贈減少和高運作成本而縮水。

美聯社報導，努納梅克一家人和許多工人階級的家庭一樣，受4月消費者物價指數(CPI)年增率8.3%的衝擊。

全國平均天然氣價格11日落在每加侖4.4元，全球糧食價格則受俄羅斯與烏克蘭戰爭和供應鏈問題影響節節攀升。

全美各地的食物銀行表示，通膨推升需求，勞力與配送成本增加，而捐贈端的供應變緩；考量此情況，拜登 總統上周宣布，訂9月召開飢餓、營養與健康會議(Conference on Hunger, Nutrition and Health)，這是1969年以來首次召開此會議。

對努納梅克這樣的家庭而言，糧食不穩很痛苦。她在家飾店每周工作三天，時薪15.25元，她的丈夫尼克(Nick)擔任時薪27元的復康巴士全職駕駛；他們的兩個小孩符合華盛頓州的幼兒營養計畫資格，遂獲得部分補助，但這一家人每周的雜貨開銷仍要360元。

由於食物價格上漲，他們採買的雜貨不足以餵飽所有人，他們也沒有多餘的錢買其他家用品，這讓努納梅克思忖如何償付帳單與房貸。

綜理全美200多處食物銀行的「餵飽美國」組織(Feeding America)表示，新冠肺炎疫情讓約6000萬人因糧食不足而尋求協助，截至去年底，隨著就業機增，食物銀行回歸平常水準，但這般紓困維持的時間很短暫。

「餵飽美國」執行長克萊爾·巴比諾-豐特諾(Claire Babineaux-Fontenot)說：「過去幾個月受通膨影響，200間食物銀行中有95%反映人們的需求增加。」