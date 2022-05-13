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通膨高漲 食物銀行難以為繼

編譯陳韻涵／綜合12日電

華盛頓州肯尼維克(Kennewick)居民肯戴爾·努納梅克(Kendall Nunamaker)等一家五口本月難以負擔受通貨膨脹影響而漲價的天然氣等家庭日常開銷及房貸；他們轉向食物銀行求救，卻發現食物銀行的供應量也受需求增加、捐贈減少和高運作成本而縮水。

美聯社報導，努納梅克一家人和許多工人階級的家庭一樣，受4月消費者物價指數(CPI)年增率8.3%的衝擊。

全國平均天然氣價格11日落在每加侖4.4元，全球糧食價格則受俄羅斯與烏克蘭戰爭和供應鏈問題影響節節攀升。

全美各地的食物銀行表示，通膨推升需求，勞力與配送成本增加，而捐贈端的供應變緩；考量此情況，拜登總統上周宣布，訂9月召開飢餓、營養與健康會議(Conference on Hunger, Nutrition and Health)，這是1969年以來首次召開此會議。

對努納梅克這樣的家庭而言，糧食不穩很痛苦。她在家飾店每周工作三天，時薪15.25元，她的丈夫尼克(Nick)擔任時薪27元的復康巴士全職駕駛；他們的兩個小孩符合華盛頓州的幼兒營養計畫資格，遂獲得部分補助，但這一家人每周的雜貨開銷仍要360元。

由於食物價格上漲，他們採買的雜貨不足以餵飽所有人，他們也沒有多餘的錢買其他家用品，這讓努納梅克思忖如何償付帳單與房貸。

綜理全美200多處食物銀行的「餵飽美國」組織(Feeding America)表示，新冠肺炎疫情讓約6000萬人因糧食不足而尋求協助，截至去年底，隨著就業機增，食物銀行回歸平常水準，但這般紓困維持的時間很短暫。

「餵飽美國」執行長克萊爾·巴比諾-豐特諾(Claire Babineaux-Fontenot)說：「過去幾個月受通膨影響，200間食物銀行中有95%反映人們的需求增加。」

華盛頓州 天然氣 拜登

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