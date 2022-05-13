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美元衝20年新高 後市底氣足

編譯任中原／綜合報導
Fed立場轉鷹，激勵美元衝上20年新高，分析師看好美元升勢將更有底氣。（路透）
Fed立場轉鷹，激勵美元衝上20年新高，分析師看好美元升勢將更有底氣。（路透）

由於美國4月消費者物價指數（CPI）升勢仍強，聯準會（Fed）無法放緩升息速度，美元指數12日盤中強升0.7%，續攀抵20年來高點，分析師指出，美元升勢將更有底氣。

美元指數一度升值0.7%至104.539。美國4月CPI升幅超出預期，經濟學者紛紛調高最終利率目標。

紐約聯邦準備銀行前總裁杜雷預測，Fed應將最終利率升到5%，以抑制通膨；果真如此，2年期公債殖利率還有得升，美元匯率亦將得強勁支撐。

另外，由於美股似乎還未觸底，市場瀰漫「脫險」氛圍，也將有助於美元升值，尤其是Fed即將啟動量化緊縮（QT）流程。

摩根士丹利預測，美元溫和廣泛走升的趨勢將持續到第3季，預估將升抵105。

美元後市的強度當然也要看其他貨幣表現，但彭博資訊策略師指出，即使考慮這項因素，美元仍有理由走強。

歐元方面，儘管歐洲央行（ECB）暗示可能7月開始升息，但今年的緊縮力道仍遠不及Fed強勁，且俄烏戰爭仍不利歐元區經濟及歐元走勢。

至於英鎊，由於英格蘭銀行警告未來兩年經濟可能陷入停滯，且可能有近60萬人失業，因此英鎊短期難有寸進。

澳幣及紐元的短期表現，則將由風險氛圍決定，而投資人對澳／紐貨幣的信心也不可能很快就轉正。

此外，中國實施防疫封禁，以及美股跌跌不休，都使市場信心疲軟。

若美股持續下跌，日圓有可能成為避險天堂。但如果2年期美債殖利率繼續上升，則日圓的避險吸引力也不足以阻止美元和日圓匯率盤旋上升。

殖利率 指數 美股

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