方舟旗艦基金今年來跌不停 伍德責怪Fed升息步調太激進

明星基金操盤手伍德旗下「方舟創新ETF」11日盤中大跌逾10%，受投資組合中的加密幣交易所Coinbase重挫逾三成拖累，逼近2020年3月股災以來的最大跌幅。路透

明星基金操盤手伍德（Cathie Wood）旗下旗艦基金「方舟創新ETF」（ARK K）11日大跌逾10%，受投資 組合中的加密幣交易所Coinbase股價重挫逾三成拖累，這也使得這檔ETF的收盤價，跌破2020年3月股災時的最低點。

占ARKK資產組合占比重達4.32%的Coinbase，11日盤中暴跌31.3%、寫下歷史新低，收盤跌幅收斂至26.4%。Coinbase上季財報不如市場預期，執行長阿姆斯壯強調公司沒有破產 風險。

Coinbase這次暴跌使得ARKK今年來的跌勢加劇。方舟投資管理公司（ARK）尚未對此發表看法。

ARKK 2020年的績效優於其他所有追蹤美股的主動型基金，受惠於投資組合中的視訊會議軟體Zoom和遠距醫療服務公司Teladoc在居家防疫期間蓬勃發展。

ARKK強勁的表現讓伍德成為家喻戶曉的名字，並使伍德登上多家雜誌的封面，以及促使散戶投資人爭相買進這檔基金，資金淨流入幾十億美元。但現在有人認為，ARKK亮眼的表現只是疫情期間的曇花一現。

ARKK今年迄今暴跌61.92%，且比去年2月觸及的高點重挫近76%。

伍德10日出席一場網路研討會，她把ARKK的多數跌幅歸咎於美國聯準會（Fed）升息步調太過激進，尤其是她認為此時全球經濟正在衰退。