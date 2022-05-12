乘客變多 航空公司滿意度下滑

捷藍航空在北美航空業者的頭等艙和商務艙服務排名中名列前茅。(美聯社)

根據最新發布的J.D. Power調查顯示，在過去一年中，滿載的客機和更昂貴的機票導致消費者對航空公司的滿意度10年來首度下降。

J.D. Power旅遊情報主管泰勒(Michael Taylor)在這份關於北美航空公司的報告中表示：「在過去兩年裡，由於所有相較以往不正確的原因，客戶對北美航空公司的滿意度攀升至前所未有的高位。」「更少的乘客代表了飛機上有更多空間、更少的排隊人龍和更多空服人員的關注。但這種商業模式根本撐不了太久。」

在經歷了長期的新冠疫情 造成的低迷後，過去一年的航空旅遊需求以及票價都出現飆升。

根據Adob​​e Analytics的數據，3月美國國內機票價格比2019年高出20%，原因是新冠病例下降以及各大城市取消了對室內用餐和音樂會等活動的疫情限制。Adob​​e指出，機票價格的上漲速度超過訂位量。

但根據2021年3月至2022年3月7004名乘客的反饋，這項調查顯示，所有艙位客艙，無論是經濟艙、豪華經濟艙、頭等艙或商務艙，旅客滿意度均有所下降。泰勒說，這是自2012年調查以來首度出現年度下降。

捷藍航空在北美航空業者的頭等艙和商務艙服務排名中名列前茅，而西南航空在經濟艙和基本經濟艙中排名第一。

以下是各航空業者的排名以及它們的積分(滿分為1000分)：

頭等艙/商務艙

捷藍航空(878)、阿拉斯加航空(876)、達美航空(862)、加拿大 航空(832)、聯合航空(822)、美國航空(814)。

經濟艙/基礎經濟艙

西南航空(849)、捷藍航空(828)、達美航空(813)、忠誠航空(803)、阿拉斯加航空(794)、加拿大航空(777)、聯合航空(774)、精神航空(772)、美國航空(770)、邊疆航空(755)、西捷航空(751)。