通膨數字仍高 股指先升後跌

投資 人繼續消化最新的美國通膨數據，美股11日下跌，回吐早盤漲幅。

那斯達克綜合指數 下跌373.44點或3.18%至1萬1364.24點。史坦普500指數下跌65.87點或0.65%至3935.18點。道瓊 工業平均指數下跌326.23點或1.02%至3萬1843.11點。

史指盤中觸及3928.82的低點，收盤較52周高點低逾18%；今年來下跌逾17%。

科技股表現不佳，緩和了那指的漲幅。Meta Platforms和Netflix分別下跌4.51%和6.35%，蘋果下跌5.18%，Salesforce和微軟分別下跌3.52%和3.32%，因投資人繼續撤出成長類股。資訊科技和消費性非必需品類股下跌超過3%，拖累史指。

與此同時，Visa和默克是道指中表現最好的股票。即使金融業下滑。雖然大多數類股跌至負值，但能源類股上漲1.4%。公用事業努力維持正值，上揚0.8%；材料類股收盤持平。

4月消費者物價指數(CPI)跳升8.3%，高於接受《道瓊》調查經濟學者預期的8.1%。物價飆升仍接近3月8.5%的40年高點。

不包括食品和能源價格的核心CPI上漲6.2%，高於預期的6%。按月計算，總體CPI上漲0.3%，核心CPI上漲0.6%。這代表通膨可能正在見頂，但物價壓力可能會持續存在。