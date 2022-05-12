我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

通膨數字仍高 股指先升後跌

財經新聞組／綜合報導

投資人繼續消化最新的美國通膨數據，美股11日下跌，回吐早盤漲幅。

那斯達克綜合指數下跌373.44點或3.18%至1萬1364.24點。史坦普500指數下跌65.87點或0.65%至3935.18點。道瓊工業平均指數下跌326.23點或1.02%至3萬1843.11點。

史指盤中觸及3928.82的低點，收盤較52周高點低逾18%；今年來下跌逾17%。

科技股表現不佳，緩和了那指的漲幅。Meta Platforms和Netflix分別下跌4.51%和6.35%，蘋果下跌5.18%，Salesforce和微軟分別下跌3.52%和3.32%，因投資人繼續撤出成長類股。資訊科技和消費性非必需品類股下跌超過3%，拖累史指。

與此同時，Visa和默克是道指中表現最好的股票。即使金融業下滑。雖然大多數類股跌至負值，但能源類股上漲1.4%。公用事業努力維持正值，上揚0.8%；材料類股收盤持平。

4月消費者物價指數(CPI)跳升8.3%，高於接受《道瓊》調查經濟學者預期的8.1%。物價飆升仍接近3月8.5%的40年高點。

不包括食品和能源價格的核心CPI上漲6.2%，高於預期的6%。按月計算，總體CPI上漲0.3%，核心CPI上漲0.6%。這代表通膨可能正在見頂，但物價壓力可能會持續存在。

指數 投資 道瓊

上一則

英特爾攻AI晶片 台積電助陣

下一則

中國海關新10條 拚貨物加速通關 流程落實RCEP關稅減免紅利

延伸閱讀

史指重返4000 科技股推高那指

史指重返4000 科技股推高那指
小摩：快進場 高盛：還會跌

小摩：快進場 高盛：還會跌
世界晚報╱拜現代科技之賜 南加內陸32年謀殺冷案破案

世界晚報╱拜現代科技之賜 南加內陸32年謀殺冷案破案
聯準會這位官員稱「不排除升息3碼」美股因她收斂漲幅

聯準會這位官員稱「不排除升息3碼」美股因她收斂漲幅

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼